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16 декабря 2019, понедельник, 15:51 4153
Общество 2019-12-16T15:54:07+02:00
Українські Новини
Киев стремительно растет: названа фактическая численность населения и машин в столице

Киев стремительно растет: названа фактическая численность населения и машин в столице

Ярина Вацяк
Население, Численность населения, население Киева неофициально, население Киева
Киев. Фото: pixabay.com
Киев. Фото: pixabay.com

В то время, как население Украины стремительно сокращается, фактическая численность населения в Киеве превышает 3 млн человек.

Об этом сообщил начальник коммунальной организации "Институт генерального плана города Киева" Сергей Броневицкий, передают Українські новини.

"Согласно действующему генплану был сделан прогноз на 2020 год, что население будет составлять 2,6 млн. А уже сегодня фактическое население превысило 3 млн жителей", - сказал он.

Броневицкий отметил, что эти данные им предоставил Институт демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Национальной академии наук.

Согласно прогнозу численности населения на 2041 год, в Киеве будут проживать 3,8 млн человек.

Он также отметил, что по состоянию на 2019 год в Киеве находятся 1,2 млн автомобилей и ежедневно в город въезжает более 200 тыс. автомобилей.

Как сообщали Українські новини, 28 ноября 2019 года Кабинет Министров сообщил о намерении провести электронную перепись населения до конца 2019 года и уже проводят пробную перепись.

15 декабря в Украине начался второй этап пробной переписи населения.

 

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