Прокурора Новикова конкурсная комиссия избрала на должность председателя НАПК

В то время, как пост главы НАПК претендовали более 30 человек, треть среди них из НАБУ и ГПУ, конкурсная комиссия избрала на должность председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) прокурора департамента надзора за соблюдением законов Александра Новикова.

Об этом на заседании комиссии сообщил сопредседатель ведомства, бывший эксперт Совета Европы по антикоррупционным вопросам Тильман Хоппе, передают Українські Новини.

Все члены комиссии поддержали данную кандидатуру.

Назначение Новикова на должность председателя НАПК теперь рассмотрит Кабинет Министров.

Все отобранные ранее 8 финалистов прошли интервью с комиссией.

Комиссия отметила компетенцию Новикова и не нашла в его биографии правонарушений.

Новиков работает прокурором департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры.

Он получил образование в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого по правоведению.

Он был претендентом на должность председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, успешно прошел оценивание в 2019 году.

Комиссия отметила компетенцию Новикова и не нашла в его биографии правонарушений.

Как сообщали Українськi Новини, 6 декабря конкурсная комиссия по результатам первого этапа оценивания отобрала 8 кандидатов на должность председателя НАПК.

Член НАПК Скопич претендует на должность председателя НАПК.

Также экс-советница председателя НАПК Пархоменко-Куцевил претендует на должность председателя НАПК