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15 декабря 2019, воскресенье, 14:16 48
Общество 2019-12-15T14:18:04+02:00
Українські Новини
На Львовщине за сутки произошло 64 ДТП: есть погибшие и пострадавшие

На Львовщине за сутки произошло 64 ДТП: есть погибшие и пострадавшие

Валерия Назаренко
Нацполиция, Львовская область, Львов, ДТП
Фото: lug.gр.gоv.uа
Фото: lug.gр.gоv.uа

На Львовщине за сутки произошло 64 ДТП, три человека погибли, еще семеро пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

Так, сообщается, что в течение 14 декабря произошло 64 ДТП, из которых 32 - на территории области и столько же во Львове. В семи из них пассажир и два пешехода погибли. Двое водителей, двое пассажиров, двое пешеходов и велосипедист были травмированы.

По результатам других ДТП составлены административные протоколы по ст.124 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества).


Как сообщали Українські Новини, во Львовской области в ДТП попал школьный автобус

Кроме того, за год в ДТП на дорогах Украины погибли около трех тысяч человек.

Ранее в Одессе в ДТП столкнулись сразу 11 автомобилей.

Также недавно в Киеве произошло масштабное ДТП с маршруткой. 2 человека погибли, еще 11 - травмированы. 

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