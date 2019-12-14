Порошенко выплатил Портнову 3500 гривен за ложь о госизмене

Бывший президент Украины Петр Порошенко выплатил юристу Андрею Портнову 3500 гривен судебного сбора по проигранному судебному делу.

Об этом сообщается в материале "Страны".

Речь идет об иске Портнова к партии Порошенко "Солидарность". На сайте партии заявили о том, что юрист подозревается в государственной измене. Однако Портнов оспорил это утверждение в суде и выиграл дело.

Как видно из опубликованной годовой отчетности партии "Европейская солидарность", этот ущерб по проигранному судебному иску от Портнова был оплачен.

Фото: nazk.gov.ua



Как сообщали Українські Новини, Портнов рассказал Трубе сколько денег оборонных заводов Порошенко вывел в свои офшоры.



Ранее Портнов заявил, что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка ничего не умеет делать и покрывает преступление режима Порошенко.



Также Портнов заявил, что во время обысков у пограничников и диспетчеров в аэропорту в Жулянах было найдено доказательства незаконного пересечения границы екс-президентом Петром Порошенко во время его полета на Мальдивы.



Тем временем, Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства.