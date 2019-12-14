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14 декабря 2019, суббота, 20:17 762
Судебная власть 2019-12-14T21:00:01+02:00
Українські Новини
Порошенко выплатил Портнову 3500 гривен за ложь о госизмене

Порошенко выплатил Портнову 3500 гривен за ложь о госизмене

Валерия Назаренко
Иск, Солидарность, Порошенко Петр, Андрей Портнов
Порошенко и Портнов. Фото: коллаж
Порошенко и Портнов. Фото: коллаж "Вести"

Бывший президент Украины Петр Порошенко выплатил юристу Андрею Портнову 3500 гривен судебного сбора по проигранному судебному делу.

Об этом сообщается в материале "Страны".

Речь идет об иске Портнова к партии Порошенко "Солидарность". На сайте партии заявили о том, что юрист подозревается в государственной измене. Однако Портнов оспорил это утверждение в суде и выиграл дело.

Как видно из опубликованной годовой отчетности партии "Европейская солидарность", этот ущерб по проигранному судебному иску от Портнова был оплачен.

Фото: nazk.gov.uaФото: nazk.gov.ua


Как сообщали Українські Новини, Портнов рассказал Трубе сколько денег оборонных заводов Порошенко вывел в свои офшоры. 

Ранее Портнов заявил, что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка ничего не умеет делать и покрывает преступление режима Порошенко.

Также Портнов заявил, что во время обысков у пограничников и диспетчеров в аэропорту в Жулянах было найдено доказательства незаконного пересечения границы екс-президентом Петром Порошенко во время его полета на Мальдивы.

Тем временем, Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства.

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