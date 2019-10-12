Мы требуем отставки генпрокурора, потому что он ничего не умеет делать, - Портнов

Экс-замглавы Администрации Андрей Портнов заявил, что Генеральный прокурор Руслан Рябошапка ничего не умеет делать и покрывает преступление режима Порошенко. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В СМИ пишут, от том что я требую отставки Генерального прокурора, потому что прокурор вызвал на допрос Лукаш. Объясняю, отставку Генерального прокурора мы предлагаем, потому что он ничего не умеет делать, покрывает преступления политического режима Порошенко, создает им благоприятную обстановку легализации украденного, бездействует и корреспондирует свои действия с бродячим порохоботским ширпотребом", - написал он.

Также он считает, что уголовное производство против бывшего министра юстиции Елены Лукаш не имеет перспектив.

"А вопрос Лукаш связан с обычной глупостью, ей ничего не будет..." - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, Портнов дал Рябошапке один день, чтоб уволить следователя по делу Лукаш, который "отмыл" 154 млн гривен.

Ранее Лукаш сообщила, что Рябошапка преследует ее за исследования по евроинтеграции.