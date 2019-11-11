Портнов рассказал Трубе сколько денег оборонных заводов Порошенко вывел в свои офшоры

Юрист Андрей Портнов сообщил директору Государственного бюро расследований (ГБР) Роману Трубе о фактах перечислений лиц из окружения бывшего Президента Украины Петра Порошенко средств государственных военных компаний в офшорные зоны.

Об этом он сообщил на своем Telegram-канале.

"Друзья, информирую, что сегодня в здании ГБР у меня состоялась встреча с директором Государственного бюро расследований Романом Трубой.

На встрече я проинформировал руководителя ведомства о фактах перечислений окружением Порошенко средств государственных военных компаний в офшорные зоны, с которыми я обратился в НАБУ, выразил обеспокоенность длительностью расследований, сообщил о своих следующих процессуальных шагах в делах преступлений политического режима Порошенко и обсудил некоторые другие вопросы. Как и все граждане Украины надеюсь на активизацию правоохранительных органов в делах государственных и военных преступников и передачи их в суд для вынесения справедливых приговоров", - написал он.

Как сообщали Українські Новини, ранее Портнов заявил, что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка ничего не умеет делать и покрывает преступление режима Порошенко. Также Портнов вызвал Порошенко в прямой эфир на любом телевизионном канале.

Также Портнов дал Рябошапке 1 день, чтобы уволить следователя по "делу Лукаш", который "отмыл" 154 млн гривен.