Порошенко виплатив Портнову 3500 гривень за брехню про держзраду

Колишній президент України Петро Порошенко виплатив юристу Андрію Портнову 3500 гривень судового збору за програною судовою справою.

Про це повідомляється в матеріалі "Страни".

Мова йде про позов Портнова до партії Порошенка "Солідарність". На сайті партії заявили про те, що юрист підозрюється у державній зраді. Однак Портнов заперечив це твердження у суді і виграв справу.

Як видно з опублікованої річної звітності партії "Європейська солідарність", цей збиток за програним судовим позовом від Портнова був оплачений.

Фото: nazk.gov.ua

Як повідомляли Українські Новини, Портнов розповів Трубі скільки грошей оборонних заводів Порошенко вивів у свої офшори.



Раніше Портнов заявив, що генеральний прокурор України Руслан Рябошапка нічого не вміє робити і покриває злочин режиму Порошенко.



Також Портнов заявив, що під час обшуків у прикордонників і диспетчерів аеропорту в Жулянах було знайдено докази незаконного перетину кордону екс-президентом Петром Порошенком під час його польоту на Мальдіви.



Тим часом, Портнов опублікував документи, за якими Порошенко зняв у банку $340 млн в останній місяць президентства.