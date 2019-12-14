підписатися на розсилку
23.3 23.6
25.85 26.4
˟
14 грудня 2019, субота, 20:21 17
Судова влада 2019-12-14T21:45:01+02:00
Українські Новини
Порошенко виплатив Портнову 3500 гривень за брехню про держзраду

Порошенко виплатив Портнову 3500 гривень за брехню про держзраду

Валерия Назаренко
Позов, Солідарність, Порошенко Петро, Андрей Портнов
Порошенко и Портнов. Фото: колаж
Порошенко и Портнов. Фото: колаж "Вісті"

Колишній президент України Петро Порошенко виплатив юристу Андрію Портнову 3500 гривень судового збору за програною судовою справою.

Про це повідомляється в матеріалі "Страни".

Мова йде про позов Портнова до партії Порошенка "Солідарність". На сайті партії заявили про те, що юрист підозрюється у державній зраді. Однак Портнов заперечив це твердження у суді і виграв справу.

Як видно з опублікованої річної звітності партії "Європейська солідарність", цей збиток за програним судовим позовом від Портнова був оплачений.

Фото: nazk.gov.uaФото: nazk.gov.ua

Як повідомляли Українські Новини, Портнов розповів Трубі скільки грошей оборонних заводів Порошенко вивів у свої офшори.


Раніше Портнов заявив, що генеральний прокурор України Руслан Рябошапка нічого не вміє робити і покриває злочин режиму Порошенко.

Також Портнов заявив, що під час обшуків у прикордонників і диспетчерів аеропорту в Жулянах було знайдено докази незаконного перетину кордону екс-президентом Петром Порошенком під час його польоту на Мальдіви.

Тим часом, Портнов опублікував документи, за якими Порошенко зняв у банку $340 млн в останній місяць президентства.

Більше новин про: Позов Солідарність Порошенко Петро Андрей Портнов

Архів
Новини
У Франції вже 10 днів не припиняються страйки проти реформи пенсійної системи 21:42
Що подивитися на вихідних: топ-10 серіалів за вибором українців в 2019 21:20
Похолодання до -5 і дощі з мокрим снігом: синоптики дали прогноз на неділю 21:00
Павло Шеремет. Фото:
Троє фігурантів за справою Шеремета могли бути агентами СБУ при Порошенку, - Кива 20:48
Порошенко виплатив Портнову 3500 гривень за брехню про держзраду 20:21
більше новин
У Раді зізналися, що проголосований парламентом на виконання Мінських домовленостей законопроект про амністію "поцупив Турчинов" 06:08 Документ
Імпорт російської електроенергії відновлено, - ЗМІ 14:04
Законопроект 2543 дозволить залучити в галузь 4 млрд євро інвестицій, - ЄБА 11:59
Виконавчий директор "Нафтогазу" Вітренко звинуватив керівництво компанії в корупції 16:32 Доповнено
Замість імітації перемог Фонд гарантування вкладів має зайнятися найбільшими боржниками "Дельта Банку", - Голобуцький 11:31
більше новин
Імпорт російської електроенергії відновлено, - ЗМІ 14:04
Підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко розповів, де перебував напередодні вбивства 20:04
Аеропорт "Одеса" скасовує рейси через сильний туман і дощ 11:45
Юлія Кузьменко. Фото: Facebook/Юлія Кузьменко
Дитячий хірург з "Охматдиту" хотіла обстріляти Київ з гранатомета 12:22
Підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка заарештували на два місяці 08:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok