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14 декабря 2019, суббота, 19:49 12
Силовые структуры 2019-12-14T20:00:57+02:00
Українські Новини
На Донбассе снайперы обстреляли позиции ВСУ: один воин погиб, еще один ранен

На Донбассе снайперы обстреляли позиции ВСУ: один воин погиб, еще один ранен

Надежда Комендантова
Ситуация в зоне ООС, Потери в зоне ООС, Погибшие в ООС, обстрелы в зоне ООС, Снайперы
Донбасс. Фото: Facebook/Оперативне командування
Донбасс. Фото: Facebook/Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North

В то время, как в СЦКК заявили, что боевики не пускают миссию ОБСЕ на оккупированные территории и участки разведения, боевики 5 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) в субботу, в результате обстрелов 1 украинский военнослужащий погиб, 1 получил ранение.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"В течение текущих суток, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши подразделения из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. Зафиксировано также огневую активность вражеских снайперов", - говорится в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили 3 обстрела позиций Объединенных сил: возле Песков, Авдеевки и Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики осуществили 2 обстрела позиций Объединенных сил: возле Новолуганского и Зайцево.

Как сообщали Українськi Новини,боевики 10 раз обстреляли позиции сил ООС 13 декабря, 1 военный травмирован.

Также ООН обнародовала число погибших мирных жителей на Донбассе.

Ранее, 7 декабря, на Донбассе погиб украинский военный, а двое  получили ранения. 

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