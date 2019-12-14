На Донбассе снайперы обстреляли позиции ВСУ: один воин погиб, еще один ранен

В то время, как в СЦКК заявили, что боевики не пускают миссию ОБСЕ на оккупированные территории и участки разведения, боевики 5 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) в субботу, в результате обстрелов 1 украинский военнослужащий погиб, 1 получил ранение.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"В течение текущих суток, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши подразделения из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. Зафиксировано также огневую активность вражеских снайперов", - говорится в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили 3 обстрела позиций Объединенных сил: возле Песков, Авдеевки и Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики осуществили 2 обстрела позиций Объединенных сил: возле Новолуганского и Зайцево.

Как сообщали Українськi Новини,боевики 10 раз обстреляли позиции сил ООС 13 декабря, 1 военный травмирован.

Также ООН обнародовала число погибших мирных жителей на Донбассе.

Ранее, 7 декабря, на Донбассе погиб украинский военный, а двое получили ранения.