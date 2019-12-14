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14 декабря 2019, суббота, 18:55 318 Документ
Верховная Рада и партии 2019-12-14T18:56:03+02:00
Українські Новини
Вакарчук с соратниками потратил на себя более 100 тыс. гривен из партийной кассы "Голоса"

Вакарчук с соратниками потратил на себя более 100 тыс. гривен из партийной кассы "Голоса"

Надежда Комендантова
партия
Святослав Вакарчук.
Святослав Вакарчук.

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук, который оконфузился в эфире у Шустера, перепутав Галилея с Архимедом, использовал спонсорские средства для партии на выплаты самому себе.

Это следует из финансового отчета партии, пишет "Страна".

В частности, Вакарчук получил от своей же партии 50 тыс. гривен за использование музыкальных произведений.

Так, деньги были оправлены на счет принадлежащего Вакарчуку ООО "Суперсимметрия". Платеж был оформлен как оплата по лицензионному договору за использование прав интеллектуальной собственности на музыкальные произведения.

Источник: nazk.gov.uaИсточник: nazk.gov.ua

Кроме того, партия еще и осталась должна Вакарчуку 4830 грн за использование логотипа. Всего договор между партией "Голос" и ее лидером был оформлен на сумму 6000 грн.

Источник: nazk.gov.uaИсточник: nazk.gov.ua

Издание сообщает, что однопартийцы Вакарчука делали то же самое. На общественную организацию "Справжні зміни", которую учредили члены "Голоса" Юрчишин, Клименко и Ключковская, были уплачены 89 тысяч гривен партийных денег.

Они пошли на аренду помещения площадью 50 "квадратов" в Киеве по ул. Жилянской, 75. Ежемесячная арендная плата там составила больше 38 тыс. грн.

Как сообщали Українськi Новини, 8 ноября "Голос" Вакарчука предложил выйти из Минских соглашений. Тем временем, согласно соцопросу, Вакарчук не попал бы в Раду, если бы выборы прошли в ноябре. Также Вакарчуку оплатили половину рабочего дня в Раде, когда он сбежал с заседания на концерт в Минске

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