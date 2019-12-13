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13 декабря 2019, пятница, 06:01 376 Карта
Жизнь 2019-12-13T07:28:41+02:00
Українські Новини
Снегопады с порывами ветра и туманом: синоптик дала прогноз на Андрея и выходные

Снегопады с порывами ветра и туманом: синоптик дала прогноз на Андрея и выходные

Надежда Комендантова
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Снегопад. Фото: tert.am
Снегопад. Фото: tert.am

После того, как в Украине, несмотря на антициклональную погоду, местами прошли снегопады с дождем, в пятницу 13-е и до конца недели будет довольно контрастная погода. Так, местами пройдут дожди с мокрым снегом на фоне аномально теплой погоды, но с сильными до ураганных порывами ветра. 

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

"Украина в пятницу, 13-го, несмотря на народные стереотипы, погодой не будет пугать. Те же туманы, морось кое-где, немного осадков в Прикарпатье и в Крыму, вялые флегматичные градусы", - написала Диденко.

Температура воздуха, по словам синоптика, в течение дня будет в пределах 0-4 градусов тепла, в Крыму ожидается 5 - 10 градусов.

В то же время, количество осадков увеличится в субботу-воскресенье, а в пятницу будет туманно. Дождь с мокрым снегом местами пройдут на Прикарпатье и в Крыму.

"Ветер может быть сильным, поэтому шапка с шарфом и что-то тяжелое в сумке, к примеру, новая красивая керамическая миска, не будут лишними", - советует Диденко.

В Киеве в пятницу будет некомфортная погода: облачно, сыро, хотя и без осадков, максимальная дневная температура воздуха  0 - 1 градус.

Потепление в Украиу придет в воскресенье-понедельник.

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозам синоптиков наступающая зима будет с рекордными морозами, снегопадами, но в целом довольно теплой. 

Тем временем ледяной циклон идет в Украину со снегом и сильными ветрами: синоптик дала прогноз на неделю. Также в Украину идут антициклон Sarena и атмосферный фронт: синоптик предупредила о резкой смене погоды.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на весь декабрь.

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