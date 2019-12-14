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14 грудня 2019, субота, 11:45 14
Суспільство 2019-12-14T13:00:02+02:00
Українські Новини
Аеропорт "Одеса" скасовує рейси через сильний туман і дощ

Аеропорт "Одеса" скасовує рейси через сильний туман і дощ

Анна Рудык
Скасування рейсу, скасування рейсів, Негода в Україні, погода в Україні
Літак. Фото: pixabay
Літак. Фото: pixabay

Міжнародний аеропорт "Одеса" у суботу скасував 2 рейсу і відправив 3 літака на посадку в міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київська область) через негоду (сильний туман, дощ).

Про це повідомляє прес-служба аеропорту, передають Українські Новини.

Були скасовані рейси з Стамбула (Turkish Airlines) і Катовіце (WizzAir).

Рейси з Шарм-ель-Шейха (Єгипет), Познані та Катовіце (обидва – Польща) перенаправили в аеропорт "Бориспіль".

Також затримується рейс з Києва (МАУ).

Як повідомляли "Українські Новини", в аеропорту "Запоріжжя" через сильний туман були скасовані 9 рейсів.

Раніше небезпечний туман накрив Київ, рятувальники оголосили жовтий рівень небезпеки.

Тим часом на півдні України хмарно, вночі невеликий дощ, вдень місцями невеликий дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+7 градусів, вдень +5...+12 градусів, у Запорізькій області +3...+8 градусів.

Також кількість опадів збільшиться в суботу-неділю.

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