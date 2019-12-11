В аэропорту "Запорожье" из-за сильного тумана отменены 9 рейсов, еще 2 - задерживаются

В международном аэропорту "Запорожье" в среду отменены 9 рейсов и задерживаются 2 из-за сложных метеорологических условий (туман). Об этом Українським Новинам сообщил представитель администрации аэропорта. По данным на 19:00, отменены рейсы: PQ 7151 "Запорожье - Шарм-эль-Шейх (Египет)" авиакомпании SkyUp с вылетом в 02:05; PS086 "Запорожье - Борисполь" "Международных авиалиний Украины" с вылетом в 6:45; M9201 "Запорожье - Киев" авиакомпании "Мотор Сич" с вылетом в 7:20; TK6883 "Стамбул (Турция) - Запорожье" Turkish Airlines с прибытием в 16:25; LO747 "Варшава (Польша) - Запорожье" авиакомпании LOT с прибытием в 17:25; TK6884 "Запорожье - Стамбул (Турция)" Turkish Airlines с вылетом в 17:45; LO748 "Запорожье - Варшава (Польша)" авиакомпании LOT с вылетом 18:05; PQ 182 "Запорожье - Борисполь" авиакомпании SkyUp с вылетом в 19:00; PQ 181 "Борисполь - Запорожье" авиакомпании SkyUp с прибытием в 22:00. Задерживаются рейсы: PQ 7152 "Шарм-эль-Шейх (Египет) - Запорожье" авиакомпании SkyUp с вылетом в 18:00; M9318 "Минск (Беларусь) - Запорожье" авиакомпании "Мотор Сич" с прибытием в 20:15. Как сообщали Українськi Новини, утром стало известно, что из-за сильного тумана в Запорожье отменяются и задерживаются рейсы самолетов. Ранее опасный туман накрыл Киев, спасатели объявили желтый уровень опасности.