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11 декабря 2019, среда, 19:50 95
Общество 2019-12-11T19:50:29+02:00
Українські Новини
В аэропорту "Запорожье" из-за сильного тумана отменены 9 рейсов, еще 2 - задерживаются

В аэропорту "Запорожье" из-за сильного тумана отменены 9 рейсов, еще 2 - задерживаются

Анна Рудык
Отмена рейсов, Ухудшение погоды, Непогода в Украине
Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

В международном аэропорту "Запорожье" в среду отменены 9 рейсов и задерживаются 2 из-за сложных метеорологических условий (туман).

Об этом Українським Новинам сообщил представитель администрации аэропорта.

По данным на 19:00, отменены рейсы: 

  • PQ 7151 "Запорожье - Шарм-эль-Шейх (Египет)" авиакомпании SkyUp с вылетом в 02:05;
  • PS086 "Запорожье - Борисполь" "Международных авиалиний Украины" с вылетом в 6:45;
  • M9201 "Запорожье - Киев" авиакомпании "Мотор Сич" с вылетом в 7:20;
  • TK6883 "Стамбул (Турция) - Запорожье" Turkish Airlines с прибытием в 16:25;
  • LO747 "Варшава (Польша) - Запорожье" авиакомпании LOT с прибытием в 17:25;
  • TK6884 "Запорожье - Стамбул (Турция)" Turkish Airlines с вылетом в 17:45;
  • LO748 "Запорожье - Варшава (Польша)" авиакомпании LOT с вылетом 18:05;
  • PQ 182 "Запорожье - Борисполь" авиакомпании SkyUp с вылетом в 19:00;
  • PQ 181 "Борисполь - Запорожье" авиакомпании SkyUp с прибытием в 22:00.

Задерживаются рейсы:

  • PQ 7152 "Шарм-эль-Шейх (Египет) - Запорожье" авиакомпании SkyUp с вылетом в 18:00;
  • M9318 "Минск (Беларусь) - Запорожье" авиакомпании "Мотор Сич" с прибытием в 20:15.

Как сообщали Українськi Новини, утром стало известно, что из-за сильного тумана в Запорожье отменяются и задерживаются рейсы самолетов.

Ранее опасный туман накрыл Киев, спасатели объявили желтый уровень опасности.

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В аэропорту "Запорожье" из-за сильного тумана отменены 9 рейсов, еще 2 - задерживаются 19:50
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