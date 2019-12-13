Дождь, мокрый снег и похолодание: прогноз погоды на субботу

14 декабря в Киеве облачно, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью -1…+1 градуса, днем +2…+4 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, на Закарпатье небольшой, местами умеренный дождь и мокрый снег, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем +1…+8 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой, местами умеренный дождь и мокрый снег, температура ночью -2…+3 градуса, днем 0…+5 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью -1…+1 градус, днем +5…+7 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью -1…+1 градус, днем +4…+6 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, днем дождь и мокрый снег, температура ночью +2…+4 градуса, днем +6…+8 градусов.

На севере Украины облачно, без существенных осадков, только днем в Черниговской и Сумской областях местами небольшой дождь и мокрый снег, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+4 градуса, днем +1…+6 градусов.

В центре Украины облачно, ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +1…+7 градусов.

На востоке Украины облачно, ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем +1…+7 градусов.

На юге Украины облачно, ночью небольшой дождь, днем местами небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+7 градусов, днем +5…+12 градусов, в Запорожской области +3…+8 градусов.

В Крыму облачно, ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +7…+12 градусов.

В Ялте ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью +4…+6 градусов, днем +9…+11 градусов.

Как сообщали Українські Новини, самый впечатляющий звездопад в году достигнет пика этой ночью: когда явление будет видно в Украине.

Тем временем количество осадков увеличится в субботу-воскресенье, а в пятницу будет туманно. Дождь с мокрым снегом местами пройдут на Прикарпатье и в Крыму.