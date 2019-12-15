Планы на будущее и дружеские посиделки: гороскоп для всех знаков зодиака на воскресенье

Так, сообщается, что 15 декабря 2019 года подходит для теплых дружеских посиделок дома или где-то в кафе, для обсуждения предстоящих торжеств, а также для составления планов на будущее.

Овен

Овны имеют все шансы получить от этого дня море ярких эмоций. Особенно повезет каждому, кто живет, забыв о правилах, навязанных обществом. Не бойтесь подчеркнуть свою индивидуальность, отвергнуть паспортный возраст или, элементарно, одеться не так, как советует мода. Среди важнейших событий этого дня: чей-то визит с позитивными новостями, встреча с семьей, обсуждение планов на новогодние торжества, пара-тройка мелких покупок.

Телец

Тельцов в этот день будет сложно застать в домашних стенах. Скорее всего, появится необходимость куда-то ехать, о чем-то переживать, что-то искать, кого-то расспрашивать, что-то планировать, решать, добиваться. Чтобы окончательно не устать от этого суматошного дня, представьте себя героем приключенческой киноленты. Семейным Тельцам рекомендуется активно подключать к решению каждой из назревших проблем своего партнера по браку.

Близнецы

Близнецам 15 декабря позволительно все (в том числе креативное отношение к жизни). Не бойтесь смелых экспериментов в любви, в домашних делах, в сфере финансов, в составлении своего гардероба. Тем, кого не устраивает свой внешний вид, можно незамедлительно сесть на диету. Предвидится раздражение от дружеских встреч. Вероятно, речь про общение с теми людьми, кто застрял в прошлом веке. Одиноким Близнецам противопоказано вторгаться в чью бы то ни было любовную пару.

Рак

У Раков 15 декабря 2019 не исключен психоэмоциональный конфликт. Постарайтесь разобраться с ним, не привлекая посторонних людей. Дабы не испортить воскресное настроение близким членам семьи, проведите пару часов в одиночестве. Вообще при желании можно не только устранить любой моральный барьер, но и достичь в течение дня положительных результатов в том, что планировали. Проведите уборку, слегка освежите свой интерьер, украсьте дом (квартиру) новогодними атрибутами.

Лев

Многие Львы в этот день получат немало знаков внимания от лиц противоположного пола. Предвидится настоящий ажиотаж, что особенно на руку одиночкам вашего знака. Тем, у кого есть постоянный партнер, следует избегать ревности с его стороны. Убедитесь, что, кокетливо с кем-то общаясь, не переступаете границы дозволенного. День плохо подходит для обсуждения новостей (есть риск, что стать оппозицией для мнения, которого придерживается большинство друзей или родственников).

Дева

Девам сегодня не желательно менять гардероб, выбирать новогодние подарки для близких людей и ставить любовные эксперименты. В остальном день обещает принести позитивные результаты. Особенно повезет смельчакам, которые бросят вызов судьбе и пойдут вопреки обстоятельствам. Тем, кто недавно перенес инфекционный или простудный недуг, не рекомендуется бывать в многолюдном общественном месте. Девам юного возраста следует всячески избегать конфликтов с родителями.

Весы

Весы сегодня могут испытать настоящий восторг. Возможно, причиной тому станет чей-то внезапный приезд, ценный презент, какая-то новость. Тем, кто занят выбором новогодних подарков, не следует превышать установленный изначально лимит на расходы. Также не стоит думать, забегая вперед (особенно актуально для тех, кто стоит на пороге новой романтической связи). Не бойтесь навести справки о том, что кажется спорным или вызывает большие сомнения.

Скорпион

Скорпионам 15 декабря 2019 г не возбраняется поспать допоздна, побаловать себя отсутствием дел или провести все воскресенье в виртуальном пространстве. Скорее всего, именно интернет станет сегодня и лучшим другом, и самым ценным советчиком. Не исключено, что совершенно случайно будут найдены идеи о том, как бюджетно отпраздновать Новый год, как преодолеть финансовый дефицит, победить какой-то недуг или как вернуть расположение бывшей второй половинки.

Стрелец

Стрельцы в этот день вряд ли смогут достучаться до своих собеседников. Скорее всего, ораторский дар будет не на высоте, что не позволит найти нужные аргументы. Зная этот прогноз, воздержитесь от проведения семейных советов, от обсуждения тем, от которых зависит ближайшее будущее, а также не делайте признания в чувствах (есть риск, что это признание так и останется не услышанным). Куда больший успех принесут бытовые дела, поход за покупками и поиск вариантов для заработка.

Козерог

Некоторые Козероги сегодня будут откровенно лениться. Если на воскресенье не намечено ничего, что нельзя отложить, проводите день именно так – вальяжно лежа на диване (посвятив себя другим неторопливым занятиям). Важно привести в норму и эмоциональный баланс, и физическое самочувствие. Тем, кто игнорирует спорт, следует еще раз взвесить все плюсы и минусы этой позиции. День неплох для внутрисемейных реформ, для коротких поездок и для обсуждения меню грядущего праздника.

Водолей

У Водолеев сегодня предвидится интересная встреча. Возможно, она позволит решить какой-то вопрос (например, найти новых инвесторов для личного бизнеса, удачно трудоустроиться, преодолеть финансовый дефицит, устранить недавние разногласия). Не желательно самостоятельно ремонтировать сложный домашний прибор (актуально для тех, кто несведущ в подобного рода вопросах). Также под строжайшим запретом самолечение, сомнительный алкоголь и блюда экзотической кухни.

Рыбы

Рыбам в этот день следует воздержаться от придирчивости к мелочам. Не помешает объективная самокритика (например, признание, что какой-то внешний изъян все-таки существует и требует большого внимания). Не спешите давать советы друзьям, оказавшимся в ситуации, о которой знаете исключительно понаслышке. Вечером может напомнить о себе человек, которому дали какое-то обещание. Рыбам старшего возраста следует держать строгий контроль над артериальным давлением.

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