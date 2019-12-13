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13 декабря 2019, пятница, 19:55 70
Судебная власть 2019-12-13T19:56:56+02:00
Українські Новини
Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко заявляет, что не знал журналиста

Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко заявляет, что не знал журналиста

Валерия Назаренко
Андрей Антоненко, Убийство Шеремета, Павел Шеремет
Журналист Павел Шеремет. Фото:
Журналист Павел Шеремет. Фото: "Радио Свобода"

Подозреваемый в убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета Андрей Антоненко (Riffmaster) заявляет, что не знал его.

Об этом он сказал в суде по избранию ему меры пресечения, передают Українські Новини

"Я не знал его. Только вчера узнал", - сказал Антоненко.

По его словам, он слышал о Шеремете, но не знал, кто это.

Как сообщали Українські Новини, по делу об убийстве Шеремета задержаны АТОшники, волонтер и медик. 


Также подозреваемым в убийстве Шеремета 13 декабря изберут меру пресечения.

Министр иностранных дел Арсен Аваков заверил, что военные заслуги не будут учитываться в качестве смягчающего обстоятельства для подозреваемых в убийстве.

Ранее Зеленский после доклада Князева о деле Шеремета был уверен в установлении виновных.

20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля погиб известный журналист Павел Шеремет. Машина принадлежала соосновательнице издания "Украинская правда" Алене Притуле, но ее в автомобиле не было. По данным полиции, сработало взрывное устройство. Шеремет родом из Минска, до 1997 года жил и работал в Беларуси, затем - в России. Последние пять лет жил в Киеве. 

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