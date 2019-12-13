Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко заявляет, что не знал журналиста

Подозреваемый в убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета Андрей Антоненко (Riffmaster) заявляет, что не знал его.

Об этом он сказал в суде по избранию ему меры пресечения, передают Українські Новини

"Я не знал его. Только вчера узнал", - сказал Антоненко.

По его словам, он слышал о Шеремете, но не знал, кто это.

Как сообщали Українські Новини, по делу об убийстве Шеремета задержаны АТОшники, волонтер и медик.



Также подозреваемым в убийстве Шеремета 13 декабря изберут меру пресечения.



Министр иностранных дел Арсен Аваков заверил, что военные заслуги не будут учитываться в качестве смягчающего обстоятельства для подозреваемых в убийстве.



Ранее Зеленский после доклада Князева о деле Шеремета был уверен в установлении виновных.



20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля погиб известный журналист Павел Шеремет. Машина принадлежала соосновательнице издания "Украинская правда" Алене Притуле, но ее в автомобиле не было. По данным полиции, сработало взрывное устройство. Шеремет родом из Минска, до 1997 года жил и работал в Беларуси, затем - в России. Последние пять лет жил в Киеве.