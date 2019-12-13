ГПУ просит суд арестовать подозреваемую в убийстве Шеремета "Лису" Кузьменко без права залога

Генеральная прокуратура просит Печерский районный суд Киева избрать мерой пресечения для подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко содержание под стражей без права на залог. Об этом Українським Новинам сообщил ее адвокат Влад Добош. "Содержание под стражей без альтернативы", - сказал он.По его словам, ходатайство внесла Генпрокуратура, копия которого находится и него. На данный момент адвокат изучает ходатайство. Как сообщали Українськi Новини, подозреваемому в убийстве Шеремета военному Антоненко в пятницу изберут меру пресечения. Следствие назвало возможную версию убийства журналиста Шеремета. Полиция рассказала, как действовали подозреваемые в убийстве Шеремета.