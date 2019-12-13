ГПУ просит суд арестовать подозреваемую в убийстве Шеремета "Лису" Кузьменко без права залога

Юлия Кузьменко. Фото: ее страница в Facebook

Юлия Кузьменко. Фото: ее страница в Facebook

Генеральная прокуратура просит Печерский районный суд Киева избрать мерой пресечения для подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко содержание под стражей без права на залог.

Об этом Українським Новинам сообщил ее адвокат Влад Добош.

"Содержание под стражей без альтернативы", - сказал он.

По его словам, ходатайство внесла Генпрокуратура, копия которого находится и него.

На данный момент адвокат изучает ходатайство.

Как сообщали Українськi Новини, подозреваемому в убийстве Шеремета военному Антоненко в пятницу изберут меру пресечения.

Следствие назвало возможную версию убийства журналиста Шеремета.

Полиция рассказала, как действовали подозреваемые в убийстве Шеремета.