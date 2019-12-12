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12 декабря 2019, четверг, 18:19 154
Судебная власть 2019-12-12T18:45:01+02:00
Українські Новини
Полиция рассказала, как действовали подозреваемые в убийстве Шеремета

Полиция рассказала, как действовали подозреваемые в убийстве Шеремета

Елизавета Кесельман
Шеремет, Убийство Шеремета, Расследование убийств
Журналист Павел Шеремет. Фото:
Журналист Павел Шеремет. Фото: "Радио Свобода"

Национальная полиция установила прочные связи подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), волонтеров Юлии Кузьменко ("Лиса") и ее сожителя ("Электрик"), а также супругов Грищенко ("Буча" и "Пума"). Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль, передают Українськi Новини.

Следствие установило, что Антоненко проживает возле места убийства Шеремета в Киеве.

Зафиксированы совместные фото Антоненко с Кузьменко, а также с супругами Грищенко.

"Они связаны между собой", - сказал Коваль.

Скриншот: Скриншот: "Телеканал 112"

Он сообщил, что непосредственно перед убийством Шеремета возле его автомобиля были замечены, и это показали экспертизы, Антоненко и Кузьменко. При чем, Антоненко зафиксировали благодаря его одежде с рисунком на спине.

За несколько дней до убийства Шеремета, одна из женщин была замечена за фотографированием камер видеонаблюдения в районе проживания Шеремета. Экспертиза установила, что это Яна Дугарь.

По словам Коваля, именно Дугарь разведывала обстановку возле дома Шеремета перед убийством. Замглавы Нацполиции отметил, что супруги Грищенко подозреваются, кроме того в покушении на убийство жителя Ивано-Франковской области.

Коваль добавил, что один из подозреваемых в убийстве Шеремета по кличке "Пистолет" недавно совершил самоубийство, а именно после того, как его вызвали на допрос в качестве свидетеля по делу.

Как сообщали Українськi Новини, Нацполиция подозревает 5 человек в убийстве журналиста Шеремета.

В Киеве проходит ряд обысков по делу об убийстве Шеремета.

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