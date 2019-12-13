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13 декабря 2019, пятница, 08:47 45
Политика мира 2019-12-13T09:30:01+02:00
Українські Новини
В Евросоюзе подтвердили продление санкций против России еще на пол года

В Евросоюзе подтвердили продление санкций против России еще на пол года

Таня Войтюк
Санкции против России, Евросоюз, Брюссель, ЕС
Санкции. Фото: expres.ua
Санкции. Фото: expres.ua

Европейский Союз решил еще на полгода продлить экономические санкции против Российской Федерации.

Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Решение рассматривался во время саммита глав государств и правительств Евросоюза 12- 13 декабря в Брюсселе.

Традиционно каждые полгода канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона докладывают лидерам ЕС о ходе выполнения Минских соглашений, с которыми связаны экономические санкции против России.

Последний раз ЕС продолжал экономические санкции против России летом до 31 января 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, несмотря на то, что Германия приняла законопроект о защите "Северного потока-2", конгресс США утвердил санкции против компаний, причастных к его строительству.

Напомним, Черногория, Албания, Норвегия и Украина поддержали решение Евросоюза о продлении на шесть месяцев санкций в отношении физических и юридических лиц России и Украины.

Ранее Арахамия заявил, что если Украина выйдет из "минских соглашений", с России снимут санкции.

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