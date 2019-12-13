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13 грудня 2019, пʼятниця, 08:47 5
Політика світу 2019-12-13T09:00:01+02:00
Українські Новини
В Євросоюзі підтвердили продовження санкцій проти Росії ще на півроку

В Євросоюзі підтвердили продовження санкцій проти Росії ще на півроку

Таня Войтюк
Європейський Союз, Санкції проти Росії, Санкції, Брюссель
Санкції. Фото: expres.ua
Санкції. Фото: expres.ua

Європейський Союз прийняв рішення ще на півроку продовжити економічні санкції проти Російської Федерації.

Про це повідомляє Agence France-Presse з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Рішення розглядалося під час саміту глав держав і урядів Євросоюзу 12 - 13 грудня в Брюсселі.

Традиційно кожні півроку канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрона доповідають лідерам ЄС про хід виконання Мінських угод, з якими пов'язані економічні санкції проти Росії.

Востаннє ЄС продовжував економічні санкції проти Росії влітку до 31 січня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, незважаючи на те, що Німеччина прийняла законопроект про захист "Північного потоку-2", конгрес США затвердив санкції проти компаній, причетних до його будівництва.

Нагадаємо, Чорногорія, Албанія, Норвегія та Україна підтримали рішення Євросоюзу про продовження на шість місяців санкцій щодо фізичних і юридичних осіб Росії та України.

Раніше Арахамія заявив, що якщо Україна вийде з "мінських угод", з Росії знімуть санкції.

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