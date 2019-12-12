В НБУ заявили, что отток рабочей силы из Украины прекратился и от "заробитчан" ждут $11,5 млрд на конец года

Национальный банк прогнозирует объем денежных переводов от трудовых мигрантов в 11,5 млрд долларов по итогам 2019 года. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, передают Українські Новини. По его словам, по итогам 10 месяцев текущего года от трудовых мигрантов в Украину поступило порядка 9,8 млрд долларов. "На конец года ожидаем 11,5 млрд долларов. Это на уровне прошлого года. Тенденция оттока рабочей силы прекратилась", - сказал Сологуб. По его словам, на репатриацию дивидендов в текущем году будет направлено порядка 3 млрд долларов. Как сообщали Українські Новини, украинцы стали пересылать домой меньше денег в 2019 году. Тем временем в МВФ заявили, что Украина потеряет треть трудоспособного населения. А в то время, как в Польше работает почти 900 тысяч украинских заробитчан, 35% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", думали о трудовой эмиграции за границу.