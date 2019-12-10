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10 декабря 2019, вторник, 06:30 105
Общество 2019-12-10T08:15:02+02:00
Українські Новини
Каждый третий украинец думал о трудовой эмиграции за границу, - опрос

Каждый третий украинец думал о трудовой эмиграции за границу, - опрос

Ярина Вацяк
Соцопрос, Зароботчане, Трудовая миграция, Эмиграция
Заробитчане. Фото: Ualife.net
Заробитчане. Фото: Ualife.net

В то время, как в Польше работает почти 900 тысяч украинских заробитчан, 35% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", думали о трудовой эмиграции за границу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Согласно ему, 63% опрошенных не думали о трудовой эмиграции за границу, 2% - затруднились ответить.

50% опрошенных мотивируют трудовою эмиграцию необходимостью удовлетворения минимальных потребностей семьи, 27% - желанием самореализоваться и найти новые возможности, 17% - не видят никакого будущего в Украине, 5% - выбрали другое.

Среди наиболее желанных стран для эмиграции респонденты выбрали Германию - 31%, Польшу - 27%, Чехию - 17%, Канаду - 14%, США - 13%.

Отмечается, что 60% респондентов младше 29 лет думали о трудовой эмиграции, 50% - 30-39 лет, 42% - 40-49 лет, 26% - 50-59 лет, 7% - 60 и более лет.

Опрос проводился в октябре 2019 года.

Было опрошено 19 200 респондентов от 18 лет путем личного формализованного интервью (face-to-face).

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,5%.

Как сообщали Українські Новини, украинцы стали пересылать домой меньше денег в 2019 году.

Тем временем в МВФ заявили, что Украина потеряет треть трудоспособного населения.

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