підписатися на розсилку
23.45 23.8
25.85 26.4
˟
  • Новини
  • Економіка
  • У НБУ заявили, що відтік робочої сили з України припинився і від "заробітчан" чекають $11,5 млрд на кінець року
12 грудня 2019, четвер, 20:30 7
Економіка 2019-12-12T20:30:03+02:00
Українські Новини
У НБУ заявили, що відтік робочої сили з України припинився і від "заробітчан" чекають $11,5 млрд на кінець рок

У НБУ заявили, що відтік робочої сили з України припинився і від "заробітчан" чекають $11,5 млрд на кінець року

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Заробітчани, Трудові мігранти, НБУ

Національний банк прогнозує обсяг грошових переказів від трудових мігрантів в 11,5 млрд доларів за підсумками 2019 року.

Про це в ході прес-конференції повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, передають Українські Новини.

За його словами, за підсумками 10 місяців поточного року від трудових мігрантів в Україну надійшло близько 9,8 млрд доларів.

"На кінець року очікуємо 11,5 млрд доларів. Це на рівні минулого року. Тенденція відтоку робочої сили припинилася", - сказав Він.

За його словами, на репатріацію дивідендів у поточному році буде спрямовано близько 3 млрд доларів.

Як повідомляли Українські Новини, українці стали пересилати додому менше грошей в 2019 році.

Тим часом у МВФ заявили, що Україна втратить третину працездатного населення.

А в той час, як в Польщі працює майже 900 тисяч українських заробітчан, 35% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", думали про трудової еміграції за кордон.

Більше новин про: Заробітчани Трудові мігранти НБУ

Архів
Новини
Україну чекає тепло до +8 і густий туман: синоптики дали прогноз перед вихідними 21:00
У НБУ заявили, що відтік робочої сили з України припинився і від "заробітчан" чекають $11,5 млрд на кінець року 20:30
Паризьке комюніке підтвердило необхідність дотримання Мінських угод, – Льовочкін 19:38
"Слуга народу" Третьякова в залі Ради пораділа сексу на новому матраці, – ЗМІ 19:22
ДАБІ видає дозволи на будівництво попри виявлені нею численні порушення, – ЗМІ 19:09
більше новин
Зеленський дав велике інтерв'ю російському телеканалу "Росія-1" 17:22
У Києві проходить низка обшуків у справі про вбивство Шеремета 17:15
Якщо НБУ девальвує гривню до 27 - Україна легше переживе світову фінансову кризу 2020 року, - Ukraine Economic Outlook 09:01
Київрада вже рік не може забрати у Продивусів київську землю, за яку не платять оренду 16:01 Документ
Влада зобов'язана домовитися про транзит газу через територію України, – Льовочкін 17:09
більше новин
НАБУ засекретило інформацію по справі про можливу пропозицію $20 млн хабара Богдану 14:45
Зеленський дав велике інтерв'ю російському телеканалу "Росія-1" 17:22
Малевич і Лобановський - інститут національної пам'яті буде прославляти нових героїв, які об'єднують людей 16:44
Прискорена процедура схвалення судової реформи спричинила до негативного висновку Венеціанської комісії – член ВРП Гречківський 11:20
Монтаж ковзанки під Офісом Президента. Фото: Країна
Під Офісом Президента вночі почали монтувати ковзанку 12:02
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok