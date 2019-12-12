У НБУ заявили, що відтік робочої сили з України припинився і від "заробітчан" чекають $11,5 млрд на кінець року

У НБУ заявили, що відтік робочої сили з України припинився і від "заробітчан" чекають $11,5 млрд на кінець рок

Національний банк прогнозує обсяг грошових переказів від трудових мігрантів в 11,5 млрд доларів за підсумками 2019 року.

Про це в ході прес-конференції повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, передають Українські Новини.

За його словами, за підсумками 10 місяців поточного року від трудових мігрантів в Україну надійшло близько 9,8 млрд доларів.

"На кінець року очікуємо 11,5 млрд доларів. Це на рівні минулого року. Тенденція відтоку робочої сили припинилася", - сказав Він.

За його словами, на репатріацію дивідендів у поточному році буде спрямовано близько 3 млрд доларів.

Як повідомляли Українські Новини, українці стали пересилати додому менше грошей в 2019 році.

Тим часом у МВФ заявили, що Україна втратить третину працездатного населення.

А в той час, як в Польщі працює майже 900 тисяч українських заробітчан, 35% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", думали про трудової еміграції за кордон.