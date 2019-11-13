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13 ноября 2019, среда, 10:04 232
Общество 2019-11-13T10:04:14+02:00
Українські Новини
Поднимают ВВП: в Польше работает почти 900 тысяч украинских заробитчан

Поднимают ВВП: в Польше работает почти 900 тысяч украинских заробитчан

Польша, Заробитчане, Трудовая миграция
Трудовая миграция. Фото: Ualife.net
Трудовая миграция. Фото: Ualife.net

В то время, как заробитчане перевели в Украину рекордную сумму, в Польше сейчас работает более миллиона трудовых мигрантов, из которых почти 900 тысяч – из Украины.

Об этом заявил заместитель директора департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцек Котловский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Напряжение на рынке труда несколько снижается за счет наплыва иммигрантов. Сейчас это почти 900 тыс. только из Украины. Кроме того, это также мигранты из других стран, в частности из Беларуси", - отметил Котловский.

По его словам, в целом количество иностранных трудовых мигрантов в Польше на данный момент превышает миллион человек.

Несмотря на временный характер труда мигрантов из Украины и Беларуси, в Нацбанке Польши оценивают, что рядовой работник из Украины или Беларуси работает в стране около семи месяцев.

Количество трудовых мигрантов в Польше Нацбанк страны подсчитал, основываясь на выданных рабочих визах, картах поляка, разрешениях на временное или постоянное проживание в Польше, справках работодателей о трудоустройстве иностранцев, а также количество официально застрахованных иностранцев.

По оценкам Нацбанка Польши, украинские кадры обеспечивают 0,3-0,9% роста ВВП страны ежегодно.

Как сообщали Українські Новини, украинцы стали пересылать домой меньше денег в 2019 году. В то же время, Венгрия приняла согласно последней статистике 43 881 заробитчан и большинство из них - украинцы.

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