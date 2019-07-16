В МВФ заявили, что Украина потеряет треть трудоспособного населения

Численность трудоспособного населения в Украине через 30 лет сократится более чем на 30%.

Об этом сообщается в прогнозе МВФ.

Дання тенденция, за исключением Турции, будет характерна для всей Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы (страны CESEE) в связи с низкой рождаемостью и миграцией.

По мнению аналитиков, эти европейские страны сталкиваются сегодня с серьезным демографическим давлением. В частности, число трудоспособных людей быстро сокращается, и ничего не предвещает, что эта тенденция повернется вспять. Кроме того, эмиграция обострила проблему предложения рабочей силы и ускорила старение, поскольку решившие ехать на заработки за границу, как правило, более молоды и образованны чем те, кто остался в своих странах.

Также МВФ прогнозируют, что до 2030 года трудоспособное население всех стран CESEE сократится на 10%, а к 2050 году – на 26%. Но, отмечают аналитики, наболее несладко придется Украине, Болгарии, Латвии и Польше.

Вследствие демографических изменений темпы роста экономики постепенно сократятся во всех этих странах, если те не будут компенсировать потери внешними притоками. В пересчете на душу населения среднегодовой рост ВВП в этом регионе с 2020-го по 2050-й годы опустится приблизительно на 0,6%, что спровоцирует общее понижение уровня производства на 17%.

Как сообщали Українські Новини, Россия опустилась со 2-го на 4-е место по объему частных денежных переводов в Украину.

Тем временем, украинцы получили 70% всех разрешений на трудоустройство в Польше в прошлом году, а Порошенко посоветовал украинцам рожать больше.