Международный суд Гааги опубликовал отчет по иску Украины против России

Международный уголовный суд в Гааге обнародовал ежегодный отчет о результатах предыдущих расследований, в числе которых был иск Украины против Российской Федерации.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на отчет Международного уголовного суда.

Таким образом, в течение следующего года суд будет собирать дополнительную информацию относительно соответствующего иска, взаимодействовать с украинскими властями, представителями гражданского общества и другими заинтересованными лицами.

Кроме того, суд продолжит рассматривать обвинения в новых преступлениях, которые были совершены в Украине.

Как сообщали Українські Новини, после того как ООН выдвинули новое требование к России в отношении Крыма, международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге дал России время до 8 декабря 2020 года, чтобы она подготовила ответ на иск Украины о борьбе с финансированием терроризма.

Напомним, 8 ноября Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге признал свою юрисдикцию для рассмотрения иска Украины против России.