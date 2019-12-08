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08 декабря 2019, воскресенье, 17:12 810
Политика мира 2019-12-08T17:30:08+02:00
Українські Новини
Международный суд Гааги опубликовал отчет по иску Украины против России

Международный суд Гааги опубликовал отчет по иску Украины против России

Таня Войтюк
Суд в Гааге, ООН, Украина-Россия, Иск, Терроризм
Международный суд в Гааге. Фото: icj-cij.org
Международный суд в Гааге. Фото: icj-cij.org

Международный уголовный суд в Гааге обнародовал ежегодный отчет о результатах предыдущих расследований, в числе которых был иск Украины против Российской Федерации.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на отчет Международного уголовного суда.

Таким образом, в течение следующего года суд будет собирать дополнительную информацию относительно соответствующего иска, взаимодействовать с украинскими властями, представителями гражданского общества и другими заинтересованными лицами.

Кроме того, суд продолжит рассматривать обвинения в новых преступлениях, которые были совершены в Украине.

Как сообщали Українські Новини, после того как ООН выдвинули новое требование к России в отношении Крыма, международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге дал России время до 8 декабря 2020 года, чтобы она подготовила ответ на иск Украины о борьбе с финансированием терроризма.

Напомним, 8 ноября Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге признал свою юрисдикцию для рассмотрения иска Украины против России.

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