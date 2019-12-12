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12 грудня 2019, четвер, 12:59 33
Суспільство 2019-12-12T15:00:04+02:00
Українські Новини
ООН оприлюднила число загиблих мирних жителів на Донбасі

ООН оприлюднила число загиблих мирних жителів на Донбасі

Таня Войтюк
Ситуація в зоні ООС, Донбас, Українські військові, ООН
Воєнні дії на Донбассі. Фото: Facebook/ОНС
Воєнні дії на Донбассі. Фото: Facebook/ОНС

З початку збройного конфлікту на Донбасі загинуло близько 3,3 тисяч громадян, а протягом 2019 року 26 цивільних були вбиті і 136 - поранені.

Про це повідомила голова моніторингової місії Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини в Україні Матильда Богнер, передають Українські Новини.

За даними доповіді моніторингової місії ООН про ситуацію з правами людини, 6 цивільних були вбиті, 36 поранені на Донбасі за період з 16 серпня по 15 листопада 2019 року. Однак, ООН зазначив найнижчий рівень постраждалих і загиблих за весь час конфлікту за цей період.

З середини квітня 2014 року принаймні 3,3 тис. цивільних були вбиті і понад 7 тис. поранено по обидві сторони конфліктної лінії. Богнер сподівається, що у зв'язку з прийнятим комюніке на зустрічі "нормандського формату", число жертв в наступному році має знизиться.

"Ми сподіваємося, що 2020-й буде першим роком без цивільних жертв", - сказала вона.

Крім цього, ООН зазначив, що за останні 3 місяці були здійснені 16 атак проти журналістів і представників ЛГБТ, які повинні бути ретельно розслідувані відповідними органами.

Як повідомляли Українські Новини, 7 грудня на Донбасі загинув український військовий, а двоє отримали поранення.

Тим часом Міжнародний суд Гааги опублікував звіт за позовом України проти Росії.

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