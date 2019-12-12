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12 грудня 2019, четвер, 11:34 110
Верховна Рада і партії 2019-12-12T12:45:02+02:00
Українські Новини
Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу

Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу

Ярина Вацяк
Верховна Рада, війна на Донбасі, ООС, Особливий статус Донбасу
Верховна Рада. фото: Facebook/Дмитро Разумков
Верховна Рада. фото: Facebook/Дмитро Разумков

Верховна Рада продовжила дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" до 31 грудня 2020 року включно.

За ухвалення законопроекту №2569 за основу і в цілому проголосували 320 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Один з авторів документа, голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив, що керівництво фракції пропонує продовжити дію закону на 1 рік.

"Доповідаю: суть нашого законопроекту: в першій статті чинного закону про особливий статус змінюється 2019 2020", - написав депутат.

Цей законопроект приймався у зв'язку з закінченням строку дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" 31 грудня 2019 року.

Депутати відзначають, що документ дозволяє реалізовувати умови, спрямовані на мирне врегулювання ситуації на Донбасі на основі принципів і норм міжнародного права і статуту Організації Об'єднаних Націй.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський раніше мав намір ініціювати продовження дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", прийнятого 16 вересня 2014 року.

Тим часом, тільки 5,1% жителів "Л/ДНР" хочуть, щоб Донбас був частиною України.

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