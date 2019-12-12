Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу

Верховна Рада продовжила дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" до 31 грудня 2020 року включно.

За ухвалення законопроекту №2569 за основу і в цілому проголосували 320 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Один з авторів документа, голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив, що керівництво фракції пропонує продовжити дію закону на 1 рік.

"Доповідаю: суть нашого законопроекту: в першій статті чинного закону про особливий статус змінюється 2019 2020", - написав депутат.

Цей законопроект приймався у зв'язку з закінченням строку дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" 31 грудня 2019 року.

Депутати відзначають, що документ дозволяє реалізовувати умови, спрямовані на мирне врегулювання ситуації на Донбасі на основі принципів і норм міжнародного права і статуту Організації Об'єднаних Націй.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський раніше мав намір ініціювати продовження дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", прийнятого 16 вересня 2014 року.

Тим часом, тільки 5,1% жителів "Л/ДНР" хочуть, щоб Донбас був частиною України.