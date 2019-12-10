Зеленский хочет продлить закон об особом статусе Донбассе

Президент Владимир Зеленский намерен инициировать продление действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", принятого 16 сентября 2014 года.

Об этом он сообщил в ходе пресс-брифинга, передают Українські Новини.

"На продление – да. Нам легче сейчас продлить этот закон и потом внести "формулу Штайнмайера", видя определенные шаги с той стороны, что мы приближаемся к деэскалации, чем дождаться, что этот закон перестанет действовать. А потом мы будем снова за новый закон голосовать. Я полагаю, что надо продлевать", - сказал Зеленский.

Закон предполагает введение особого порядка местного самоуправления сроком на 3 года для отдельных районов Донецкой и Луганской областей — территорий, не контролировавшихся украинскими силами по состоянию на день принятия закона.

17 марта 2015 года Верховная Рада приняла новую версию закона "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Согласно новой редакции, все особые полномочия ДНР и ЛНР получат только после проведения местных выборов, которые должны проводиться по украинским законам и международным стандартам с участием всех политических сил Украины.

Представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" выступили против этого закона.

Срок действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" истекает 31 декабря.

Как сообщали Українськi Новини, Разумков заявляет, что новый закон об особом статусе Донбасса депутаты напишут вместе с общественностью.



Тем временем, только 5,1% жителей "Л/ДНР" хотят, чтобы Донбасс был частью Украины.



Также по данным соцопроса, украинцы стали еще больше хотеть мира при президенте Зеленском.