подписаться на рассылку
23.5 23.85
25.85 26.45
˟
10 декабря 2019, вторник, 03:17 130
Президент 2019-12-10T04:30:02+02:00
Українські Новини
Зеленский хочет продлить закон об особом статусе Донбассе

Зеленский хочет продлить закон об особом статусе Донбассе

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Владимир Зеленский, Закон об особом статусе Донбасса, Особый статус Донбасса
Зеленский, итоги нормандской встречи. Скриншот трансляции
Зеленский, итоги нормандской встречи. Скриншот трансляции

Президент Владимир Зеленский намерен инициировать продление действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", принятого 16 сентября 2014 года.

Об этом он сообщил в ходе пресс-брифинга, передают Українські Новини.

"На продление – да. Нам легче сейчас продлить этот закон и потом внести "формулу Штайнмайера", видя определенные шаги с той стороны, что мы приближаемся к деэскалации, чем дождаться, что этот закон перестанет действовать. А потом мы будем снова за новый закон голосовать. Я полагаю, что надо продлевать", - сказал Зеленский.

Закон предполагает введение особого порядка местного самоуправления сроком на 3 года для отдельных районов Донецкой и Луганской областей — территорий, не контролировавшихся украинскими силами по состоянию на день принятия закона.

17 марта 2015 года Верховная Рада приняла новую версию закона "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Согласно новой редакции, все особые полномочия ДНР и ЛНР получат только после проведения местных выборов, которые должны проводиться по украинским законам и международным стандартам с участием всех политических сил Украины.

Представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" выступили против этого закона.

Срок действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" истекает 31 декабря.

Как сообщали Українськi Новини, Разумков заявляет, что новый закон об особом статусе Донбасса депутаты напишут вместе с общественностью


Тем временем, только 5,1% жителей "Л/ДНР" хотят, чтобы Донбасс был частью Украины.

Также по данным соцопроса, украинцы стали еще больше хотеть мира при президенте Зеленском. 

Больше новостей о: Владимир Зеленский Закон об особом статусе Донбасса Особый статус Донбасса

Архив
Новости
Зеленский хочет продлить закон об особом статусе Донбассе 03:17
Акциями против капитуляции под Офисом президента сегодня воспользовался Путин, - Зеленский 03:11
В Офисе президента заявили, что нормандская встреча прошла успешно 03:02
Зеленский заявил, что к вопросу аннексии Крыма на этой "нормандской встрече" не дошли 02:56
Зеленский рассчитывает на максимально долгосрочный контракт по транзиту газа 02:40
больше новостей
Треть месяца выходных: как будут отдыхать украинцы в Новый год и Рождество 06:00
Международный суд Гааги опубликовал отчет по иску Украины против России 17:12
За коммуналку украинцы платят больше, но долги растут: что будет с тарифами в 2020 08:13 Инфографика
От -9 ночью до +13 днем: во вторник в Украине будет контрастная погода 13:50 Карта
Зеленский и Путин
Путин и Зеленский пожали друг другу руки, - Песков 19:26
больше новостей
Задержание провокатора на Майдане. Фото: Цензор.нет
Фото дня: на Майдане задержали мужчину, бросившего яйца в Порошенко 22:27
Некоторые банки в следующем году могут обанкротиться, - Фонд гарантирования вкладов 06:30
Зеленский и Путин
Путин и Зеленский пожали друг другу руки, - Песков 19:26
Зеленский и Путин не достигли договоренностей по газовым вопросам, - Коболев 00:00
В Венгрии назвали условие вступления Украины в НАТО 17:35
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok