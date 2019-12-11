Все для мужчин и никаких предметов для хобби: что рекомендуют астрологи купить в четверг по Лунному календарю

Декабрь близится к середине, и многих людей ожидают вызовы, которые необходимо пережить. Близится сезон праздников, а это значит, что пора готовиться к встрече Нового года, начиная от выбора подарков и заканчивая украшением елки, как в доме, так и в офисе. Узнайте, что рекомендуют астрологи приобрести в четверг, 12 декабря по Лунному календарю от Аstroworld.

Четверг 12 декабря благоприятен для покупки:

механических приборов и оборудования

товаров для мужчин: бритвы и мужской одежды

фотоаппарата

оборудования для видеосъемки

лекарственных препаратов

День неблагоприятен для приобретения

предметов для творчества

предметов для хобби

вещей личного пользования

детских игрушек

изделий из серебра

День принесет много эмоций и довольно много энергии, но применить ее продуктивно будет крайне сложно. Старайтесь не совершать действия и поступки под влиянием эмоций и настроения, направьте энергию на решение повседневных дел и ситуаций.

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