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  • Все для мужчин и никаких предметов для хобби: что рекомендуют астрологи купить в четверг по Лунному календарю
11 декабря 2019, среда, 22:01 16
Lifestyle 2019-12-11T22:01:12+02:00
Українські Новини
Все для мужчин и никаких предметов для хобби: что рекомендуют астрологи купить в четверг по Лунному календарю

Все для мужчин и никаких предметов для хобби: что рекомендуют астрологи купить в четверг по Лунному календарю

Елизавета Кесельман
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Гороскоп . Фото: horoscopes.rambler.
Гороскоп . Фото: horoscopes.rambler.

Декабрь близится к середине, и многих людей ожидают вызовы, которые необходимо пережить. Близится сезон праздников, а это значит, что пора готовиться к встрече Нового года, начиная от выбора подарков и заканчивая украшением елки, как в доме, так и в офисе. Узнайте, что рекомендуют астрологи приобрести в четверг, 12 декабря по Лунному календарю от Аstroworld.

Четверг 12 декабря благоприятен для покупки:

  • механических приборов и оборудования
  • товаров для мужчин: бритвы и мужской одежды
  • фотоаппарата
  • оборудования для видеосъемки
  • лекарственных препаратов

День неблагоприятен для приобретения

  • предметов для творчества
  • предметов для хобби
  • вещей личного пользования
  • детских игрушек
  • изделий из серебра

День принесет много эмоций и довольно много энергии, но применить ее продуктивно будет крайне сложно. Старайтесь не совершать действия и поступки под влиянием эмоций и настроения, направьте энергию на решение повседневных дел и ситуаций.

Ранее Українські Новини рассказали ТОП идей для новогоднего корпоратива.

Также сообщалось о том, когда ожидать напряженных периодов и как их пережить.

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