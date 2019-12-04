Деловая и праздничная: идеи офисного декора елки в год Белой крысы

Декабрь считается месяцем, когда необходимо завершить все дела, купить необходимые вещи в завершающем году, и как следует, подготовиться к встрече Нового года не только в доме, но и среди коллег и сотрудников. Для уютной атмосферы и новогоднего настроения на работе принято наряжать елку и кабинеты. Ранее Українські Новини рассказали о том, как собрать елку из шишек, а сегодня мы собрали информацию об идеях декора новогодней елки в офисе.

Офис и работа играет одну из ключевых ролей в нашей повседневной жизни. Потому, при выборе декора елки необходимо учитывать все нюансы и детали: начиная от цветовой гаммы (обоев), и заканчивая интерьером( мебелью) в офисе.

Прежде чем украсить ель, ее необходимо выбрать. Если в доме все любят запах настоящей хвои в воздухе, то для офисного варианта вполне подойдет и искусственная ель, потому, как она будет актуальна и в последующие года.

Что касаемо размера елки, то при выборе стоит ориентироваться на масштабы офиса, в котором вы работаете. Если офис большой, то маленькую ель в горшке не будет видно из-за габаритов стен и большого количества комнат.

Если же офис маленький, то ель, длиной до потолка, будет выглядеть слишком "наляписто".

Ель в горшке.Фото:m-strana.ru

В год крысы больше всего популярны светлые и металличесие тона ( белый, сиреневый, серый, пастельный и др.). Большинству офисов также характерна более приглушенная цветовая гамма, поскольку прежде всего, такие цвета относят к деловому и офисному стилю. Потому, цветовую палитру для общего декора елки рекомендуется выбирать непосредственно, в направлении "деловых" цветов.

Для того, чтобы офис не выглядел монотонным, можно разбавить однотонную цветовую гамму парой ярких шаров или же ярким дождиком и бантами. Однако, учитывайте тот факт, что праздничная ель не должна отвлекать от работы своих ценителей. Потому, между яркими и пастельными цветами должен быть баланс.

Фото: pinterest.co.kr

Елка необязательно должна быть объемной

Новогоднее настроение и атмосферу можно вполне создать на стенах, если же вы не хотите создавать хлопоты с установлением елки. Речь идет о варианте елки из дождика, изображенной на стене в кабинете офиса, при входе или же в центральном корридоре. Преимущество такой елки в том, что дождик или мешура, из которой будет сделана елка, может быть любого цвета: зеленый, белый, серый, синий, красный. Однако, помните о палитре: год Крысы - год света, то есть, преимущественно светлых и приглушенных тонов.

Фото: pinterest.co.kr

На такой елке также уместны будут символические игрушки: фигурки крысы, снеговика или банты небольшого размера.

Елку на стене можно создать из любых других подручных средств:

из пары деревянных крепких веток

из разноцветной бумаги

из гирлянды

из ваты

из фотографий

из ниток или шнурков

из пластиковых стаканов

из ткани

Фото: pinterest.co.kr

Фото: vtemu.by

Фото:design-remont.info

Фото:mercabadom.ru

Фото: telegraf.com.ua

Для создания уюта в офисе также можно разместить гирлянду, однако не ту, к которой ы привыкли с детства. Яркая и разноцветная гирлянда - символ домашнего уюта, а вот гирлядна из обычных лампочек создаст минимализм в офисе и в то же время придаст тепло и новогоднее настроение в офисе.

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