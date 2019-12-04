Деловая и праздничная: идеи офисного декора елки в год Белой крысы

Декабрь считается месяцем, когда необходимо завершить все дела, купить необходимые вещи в завершающем году, и как следует, подготовиться к встрече Нового года не только в доме, но и среди коллег и сотрудников. Для уютной атмосферы и новогоднего настроения на работе принято наряжать елку и кабинеты. Ранее Українські Новини рассказали о том, как собрать елку из шишек, а сегодня мы собрали информацию об идеях декора новогодней елки в офисе. Офис и работа играет одну из ключевых ролей в нашей повседневной жизни. Потому, при выборе декора елки необходимо учитывать все нюансы и детали: начиная от цветовой гаммы (обоев), и заканчивая интерьером( мебелью) в офисе. Прежде чем украсить ель, ее необходимо выбрать. Если в доме все любят запах настоящей хвои в воздухе, то для офисного варианта вполне подойдет и искусственная ель, потому, как она будет актуальна и в последующие года. Что касаемо размера елки, то при выборе стоит ориентироваться на масштабы офиса, в котором вы работаете. Если офис большой, то маленькую ель в горшке не будет видно из-за габаритов стен и большого количества комнат. Если же офис маленький, то ель, длиной до потолка, будет выглядеть слишком "наляписто". Ель в горшке.Фото:m-strana.ru В год крысы больше всего популярны светлые и металличесие тона ( белый, сиреневый, серый, пастельный и др.). Большинству офисов также характерна более приглушенная цветовая гамма, поскольку прежде всего, такие цвета относят к деловому и офисному стилю. Потому, цветовую палитру для общего декора елки рекомендуется выбирать непосредственно, в направлении "деловых" цветов. Для того, чтобы офис не выглядел монотонным, можно разбавить однотонную цветовую гамму парой ярких шаров или же ярким дождиком и бантами. Однако, учитывайте тот факт, что праздничная ель не должна отвлекать от работы своих ценителей. Потому, между яркими и пастельными цветами должен быть баланс. Фото: pinterest.co.kr Елка необязательно должна быть объемной Новогоднее настроение и атмосферу можно вполне создать на стенах, если же вы не хотите создавать хлопоты с установлением елки. Речь идет о варианте елки из дождика, изображенной на стене в кабинете офиса, при входе или же в центральном корридоре. Преимущество такой елки в том, что дождик или мешура, из которой будет сделана елка, может быть любого цвета: зеленый, белый, серый, синий, красный. Однако, помните о палитре: год Крысы - год света, то есть, преимущественно светлых и приглушенных тонов. Фото: pinterest.co.kr На такой елке также уместны будут символические игрушки: фигурки крысы, снеговика или банты небольшого размера. Елку на стене можно создать из любых других подручных средств: из пары деревянных крепких веток из разноцветной бумаги из гирлянды из ваты из фотографий из ниток или шнурков из пластиковых стаканов из ткани Фото: pinterest.co.kr Фото: vtemu.by Фото:design-remont.info Фото:mercabadom.ru Фото: telegraf.com.ua Для создания уюта в офисе также можно разместить гирлянду, однако не ту, к которой ы привыкли с детства. Яркая и разноцветная гирлянда - символ домашнего уюта, а вот гирлядна из обычных лампочек создаст минимализм в офисе и в то же время придаст тепло и новогоднее настроение в офисе. Ранее Українські Новини рассказали о том, как выбрать подарок на Новый год человеку, у которого все есть.