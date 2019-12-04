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04 декабря 2019, среда, 06:55 20
Lifestyle 2019-12-04T06:55:02+02:00
Українські Новини
Деловая и праздничная: идеи офисного декора елки в год Белой крысы

Деловая и праздничная: идеи офисного декора елки в год Белой крысы

Новый год, новогодняя елка, Новогодние украшения, Елка в офисе

Декабрь считается месяцем, когда необходимо завершить все дела, купить необходимые вещи в завершающем году,  и как следует, подготовиться к встрече Нового года не только в доме, но и среди коллег и сотрудников. Для уютной атмосферы и новогоднего настроения на работе принято наряжать елку и кабинеты. Ранее Українські Новини рассказали о том, как собрать елку из шишек, а сегодня мы собрали информацию об идеях декора новогодней елки в офисе.

Офис и работа играет одну из ключевых ролей в нашей повседневной жизни. Потому, при выборе декора елки необходимо учитывать все нюансы и детали: начиная от цветовой гаммы (обоев), и заканчивая интерьером( мебелью) в офисе.

Прежде чем украсить ель, ее необходимо выбрать. Если в доме все любят запах настоящей хвои в воздухе, то для офисного варианта вполне подойдет и искусственная ель, потому, как она будет актуальна и в последующие года.

Что касаемо размера елки, то при выборе стоит ориентироваться на масштабы офиса, в котором вы работаете. Если офис большой, то маленькую ель в горшке не будет видно из-за габаритов стен и большого количества комнат.

Если же офис маленький, то ель, длиной до потолка, будет выглядеть слишком "наляписто".

Ель в горшке.Фото:m-strana.ruЕль в горшке.Фото:m-strana.ru

В год крысы больше всего популярны светлые и металличесие тона ( белый, сиреневый, серый, пастельный и др.). Большинству офисов также характерна более приглушенная цветовая гамма, поскольку прежде всего, такие цвета относят к деловому и офисному стилю. Потому, цветовую палитру для общего декора елки рекомендуется выбирать непосредственно, в направлении "деловых" цветов.

Для  того, чтобы офис не выглядел монотонным, можно разбавить однотонную цветовую гамму парой ярких шаров или же ярким дождиком и бантами. Однако, учитывайте тот факт, что праздничная ель не должна отвлекать от работы своих ценителей. Потому, между яркими и пастельными цветами должен быть баланс.

Фото: pinterest.co.krФото: pinterest.co.kr

Елка необязательно должна быть объемной

Новогоднее настроение и атмосферу можно вполне создать на стенах, если же вы не хотите создавать хлопоты с установлением елки. Речь идет о варианте елки из дождика, изображенной на стене в кабинете офиса, при входе или же в центральном корридоре. Преимущество такой елки в том, что дождик или мешура, из которой будет сделана елка, может быть любого цвета: зеленый, белый, серый, синий, красный. Однако, помните о палитре: год Крысы - год света, то есть, преимущественно светлых и приглушенных тонов.

Фото: pinterest.co.krФото: pinterest.co.kr

На такой елке также уместны будут символические игрушки: фигурки крысы, снеговика или банты небольшого размера.

 

Елку на стене можно создать из любых других подручных средств: 

  • из пары деревянных крепких веток
  • из разноцветной бумаги
  • из гирлянды
  • из ваты 
  • из фотографий 
  • из ниток или шнурков
  • из пластиковых стаканов 
  • из ткани 

Фото: pinterest.co.krФото: pinterest.co.kr

Фото: vtemu.byФото: vtemu.by

Фото:design-remont.infoФото:design-remont.info

Фото:mercabadom.ruФото:mercabadom.ru

Фото: telegraf.com.uaФото: telegraf.com.ua

Для создания уюта  в офисе также можно разместить гирлянду, однако не ту, к которой ы привыкли с детства. Яркая и разноцветная гирлянда - символ домашнего уюта, а вот гирлядна из обычных лампочек создаст минимализм в офисе и в то же время придаст тепло и новогоднее настроение в офисе.

Ранее Українські Новини рассказали о том, как выбрать подарок на Новый год человеку, у которого все есть.

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