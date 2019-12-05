Как у детей, только круче: ТОП идей для новогоднего корпоратива

Новый год - это, безусловно, один из самых веселых праздников, который одинаково объединяет людей всех возрастов и профессий в творческой и непринужденной атмосфере. Это время подарков, нескончаемых поздравлений, застолий и, конечно же, корпоративов. В наше время корпоратив - это не просто праздник, призванный усадить всех сотрудников за один стол. Все больше и больше компаний рассматривают это мероприятие не как развлечение, а как возможность еще больше сплотить команду, совместив приятное с полезным и организовав корпоратив с тимбилдингом.

Українські Новини предлагают ТОП самых интересных идей для корпоратива, которые, несомненно, придутся по вкусу даже самым большим гурманам от мира развлечений.

Квиз или брейн-ринг

Идея для интеллектуалов. Как правило, сотрудники делятся на несколько команд, заранее выбираются темы для квиза, которые могут касаться увлечений и интересов, различных любимых киновселенных или книг. Задания могут быть самые разные - выбрать правильный ответ из перечня, собрать воедино карту или кадр из фильма, угадать мелодию, назвать правильную последовательность персонажей. Кроме развлекательного аспекта такой вариант корпоратива укрепляет командный дух, учит взаимодействовать в коллективе, а также помогает узнать много нового друг о друге. Возможно, ваш коллега, с которым вы сидите за соседними столами - пылкий фанат Гарри Поттера, а вы об этом и не знали? Или же ваш шеф тайком изучает скандинавскую мифологию, а никто и не догадывался? Самое время открыть в себе и других скрытые увлечения!

Катание на квадроциклах или лазертаг

Специально для тех, кто ненавидит сидеть на месте и отдыхает активно. Как правило, существует достаточно пунктов проката, которые предоставляют в пользование оборудование для таких видов отдыха. И, если ваши сотрудники не из тех, кто любит сидеть за столом и решать задачки, такой корпоратив точно придется им по душе. Как минимум, впечатлений от такого отдыха останется уйма, а обсуждения в стиле "а вот мы так круто погоняли на квадроциклах по лесу" станут отличным поводом поболтать и после праздника. Такие развлечения не всегда предусматривают соревновательный момент, так что приятным завершением праздника своеобразной наградой могут стать организованные посиделки в теплом кругу желающих.

Ролевая игра-квест с различными заданиями

Для людей с богатой фантазией и тех, кто обожает примерять на себя различные новые образы и обстоятельства. Подготовка к такому мероприятию потребуется внушительная. Как минимум, нужно будет написать подробный сценарий всего квеста, начиная от заготовленных заранее ролей и заканчивая заданиями для команд. Например, за основу можно взять любую историю в духе "Вокруг света за 80 дней", распределить коллег на команды, которые будут экипажами дельтапланов. Внутри команды тоже стоит распределить роли - капитана, штурмана, навигатора, судового повара и прочие. Могут быть и просто пассажиры. Позвольте коллегам придумать истории своим персонажам - страхи, мечты и желания, такие детали часто помогают очень оживить игру и сделать персонажей более интересными для самих игроков. Конечной целью для всех команд может быть обретение сокровища, собирание карты по фрагментам (которые они будут получать за выполнение заданий) и тд.

Научпоп-корпоратив

Прекрасно подойдет для любознательных и стремящихся к постоянному самообразованию. Впрочем, такие мероприятия нередко оказываются интересными и для людей, которые вообще никак не относятся к науке. Бурлящие колбы, смешивание разных субстанций с целью получения неожиданной реакции (разумеется, в безопасных условиях) - все это неизменно увлекает не только маленьких детей, как можно подумать с первого взгляда. Сюда же можно отнести, например, вечеринку с разоблачением различных фокусов и иллюзий. Пусть сотрудники почувствуют себя на месте фокусника или сумасшедшего ученого. Можно разделиться на команды и попробовать самим создать что-либо, например, придумать робота, который сможет разносить всем сотрудникам кофе прямо на стол, нарисовать его эскиз или же собрать пробную модель из подручных материалов.

Мастер-класс или дегустация

Пробовать что-то новое, обучаться и открывать в себе неведомые ранее таланты - прекрасный досуг для пытливых и активных. Вариант такого корпоратива - пригласить профессионального повара, разделиться на команды и приготовить несколько блюд, которые потом можно выставить на общий стол и праздновать, сколько душе угодно. Это тот случай, когда сначала можно здорово развлечься и прокачать свои навыки, а затем и просто насладиться своими же шедеврами. На такой корпоратив можно также позвать и сомелье, который проведет винную дегустацию для всех желающих, тем самым совместив вкусную еду и подходящие напитки.

Разумеется, это далеко не весь перечень идей, которые можно использовать для новогоднего корпоратива. Все зависит и от настроений в коллективе, и от предпочтений самих сотрудников. Можно и устроить самый настоящую клубную пенную вечеринку, а можно сподвигнуть коллег на сооружение новогодней елки своими руками из подручных средств.