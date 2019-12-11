Заворотнюк останется парализованной на всю жизнь, - СМИ

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая находится на лечении в клинике и в центре реабилитации уже три месяца, навсегда останется парализованной.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Mash

Сейчас Заворотнюк может передвигаться только на коляске. За ней ухаживают по очереди ее муж Петр Чернышев и мама.

"Из-за опухоли в левом полушарии мозга у нее развились патологии. Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона. Эта часть, которая обездвижена, уже не восстановится", — сообщил источник Mash.

Как сообщали Українські Новини, Заворотнюк начало парализовывать, в начале октября актрису перевели в медцентр для тяжелобольных. В частности, СМИ сообщили, что звезда попала в реанимации в крайне тяжелом состоянии с отеком мозга. По неподтвержденным данным, рак Заворотнюк диагностировали весной 2019 года.

У Заворотнюк также развились полиорганная недостаточность и пневмония из-за аппарата искусственной вентиляции легких и врачи отказывались продолжать лечение.

Ранее актриса вышла из комы и врачи начали ее лечение.