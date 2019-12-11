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11 декабря 2019, среда, 17:26 712
Происшествия 2019-12-11T18:15:02+02:00
Українські Новини
Опознано тело погибшей в одесском колледже преподавательницы

Опознано тело погибшей в одесском колледже преподавательницы

Анна Рудык
Пожар в Одессе, пожар в колледже, Пожар, Погибшие в пожаре
Одесский колледж. Фото: Facebook/Максим Куций
Одесский колледж. Фото: Facebook/Максим Куций

Сегодня, 11 декабря, родственниками было опознано тело одной из погибших в масштабном пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который произошел 4 декабря. Об этом сообщает Думская со ссылкой на данные вице-мэра Светланы Бедреги, озвученные на сессии горсовета.

Так, сообщается, что родственники опознали тело 48-летней преподавательницы, заведующей отделением правового направления колледжа Натальи Третьяковой.

По другим жертвам пожара проводятся экспертизы ДНК.

"Без этого родные отказываются хоронить своих погибших", — отметила Бедрега.

Также Бедрега добавила, что семьи погибших получат от городского совета по 120 тысяч гривен. Пострадавшим, которые поступили в больницы с легкими травмами, выплатят по 20 тысяч, в состоянии средней тяжести – по 40 тысяч, в тяжелом – по 80 тысяч гривен.  

Кроме того, в мэрии сообщили, что с Третьяковой опознаны пять погибших при пожаре. Всего на этот момент спасатели обнаружили 10 тел, поиски продолжаются.

Как сообщали Українські Новини, на директора сгоревшего одесского колледжа надели электронный браслет и отправили под домашний арест.

Ранее в Одессе обрушили стену сгоревшего колежа.

Также известно, что вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. Утром 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. 

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