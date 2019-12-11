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  • НАБУ засекретило информацию по делу о возможном предложении $20 млн взятки Богдану
11 декабря 2019, среда, 14:45 5141
Политика 2019-12-11T16:00:53+02:00
Українські Новини
НАБУ засекретило информацию по делу о возможном предложении $20 млн взятки Богдану

НАБУ засекретило информацию по делу о возможном предложении $20 млн взятки Богдану

Елизавета Драбкина
НАБУ, Информационный запрос, Андрей Богдан
Андрей Богдан. Фото: Михаил Маркив/
Андрей Богдан. Фото: Михаил Маркив/"BBC Украина"

Национальное антикоррупционное бюро засекретило информацию по уголовному производству о возможном предложении 20 млн долларов в качестве взятки главе Офиса Президента Андрею Богдану.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

Информационное агентство обратилось в бюро, чтобы узнать, на какой стадии находится расследование, проводились ли следственные экспертизы, а также интересовалось, не закрыло ли НАБУ данное производство.

"В соответствии со ст. 222 УПК Украины сведения досудебного расследования можно разглашать только с разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они признают возможным. В необходимых случаях следователь, прокурор предупреждает лиц, которым стали известны сведения досудебного расследования, в связи с участием в нем, об их обязанности не разглашать такие сведения без его разрешения", - сказано в нем.

НАБУ отметило, что незаконное разглашение сведений досудебного расследования влечет за собой уголовную ответственность.

Как сообщали Українськi Новини, в августе НАБУ открыло дело по факту возможного предложения 20 млн долларов Богдану в качестве взятки.

Ранее Кличко просил Национальное антикоррупционное бюро открыть дело по факту возможного предложения 20 млн долларов в качестве взятки главе Офиса Президента Андрею Богдану.

При этом бюро отказалось обнародовать информацию о проведении следственных действий по этому делу.

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