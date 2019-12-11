Суд арестовал имущество помощника экс-замминистра МВОТ Грымчака Овдиенко

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда арестовала имущество помощника бывшего заместителя министра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака Игоря Овдиенко.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Суд отменил отказ в аресте имущества Овдиенко от 26 ноября и принял решение о наложение ареста на 5 купюр номиналом 100 долларов, фискальный чек - квитанцию об осуществлении валютно-обменной операции об обмене 2,5 тыс. долларов на 63 тыс. гривен и мобильный телефон Xiaomi.

Как сообщали Українськi Новини, ранее детектив НАБУ просил о наложении ареста на изъятое в ходе личного обыска имущество с лишением права на отчуждение, распоряжение и пользование, поскольку это необходимо в целях обеспечения сохранности вещественного доказательства. Но суд принял решение не накладывать арест на имущество Овдиенко.

Сотрудники НАБУ, Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры задержали Грымчака и его помощника по подозрению в мошенническом завладении 1,1 млн долларов.

Суд взял под стражу Грымчака и назначил залог 6 млн гривен.

Черниговский апелляционный суд оставил в силе арест Овдиенко с залогом 4 млн гривен.