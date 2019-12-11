Помпео напомнил Лаврову о том, что Крым это Украина

Государственный секретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили в США итоги встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция).

Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США, передают Українськi Новини.

"Мы потратили немало времени, говоря об Украине. Это была основная часть наших разговоров. Министр иностранных дел Лавров только вернулся из Парижа, где Президент Путин и Президент Зеленский провели содержательные переговоры", - сказал на пресс-конференции Помпео.

Лавров сообщил, что проинформировал госсекретаря о принятых "нормандской четверкой" решениях и о тех вопросах, которые предстоит решить, чтобы продвинуться к полному соблюдению "минских договоренностей".

В свою очередь Помпео повторно подчеркнул Лаврову, что Крым принадлежит Украине, а разрешение конфликта на Донбассе начинается с соблюдения обязательств по "минским договоренностям".

Лавров в ответ подчеркнул важность того, что коммюнике по итогам "нормандского саммита" подтвердило незыблемость "минских договоренностей" и необходимость их полного соблюдения.

"Это на 100% наша позиция", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, лидеры "нормандского формата" договорились об обмене между Украиной и Россией удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех" до 2020 года.

Лидеры "нормандского формата" намерены провести следующую встречу через 4 месяца. Зеленский и Путин разошлись в решении передачи контроля над границей с Россией на Донбассе.