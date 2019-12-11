Долар і євро встановили черговий антирекорд: курс валют на середу

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 10 грудня на 5,47 коп. до 23,7765 UAH/USD, курс купівлі знизився на 9,11 коп. до 23,4648 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на коп. до 8,06 25,9129 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 4,85% до 26,3719 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти: Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 23,4648 23,7765 25,9129 26,3719 3,33 3,85 Максимальний 23,6500 24,1500 26,1500 26,8000 3,65 5,00 Мінімальний 23,0000 23,6500 25,0000 26,1500 2,30 3,67

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11 грудня, на 0,07 коп. до 23,6892 UAH/USD

Офіційний курс гривні, що встановлюється Національним банком на 6-8 грудня, підвищився на 5,33 коп. до 23,8770 UAH/USD, встановивши черговий рекорд падіння долара в 2019.

Крім того, міністр Милованов дав прогноз курсу валют на наступний рік. За прогнозом середній курс долара в році очікується на рівні 27 гривень, а при найоптимістичнішому сценарії - 24 гривні за долар.