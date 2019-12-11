Из-за сильного тумана в Запорожье отменяются и задерживаются рейсы самолетов

В международном аэропорту "Запорожье" в среду отменены 4 рейса и задерживаются 4 из-за сложных метеорологических условий (туман).

Об этом Українським Новинам сообщил представитель администрации аэропорта.

В частности, отменен рейс PQ 7151 "Запорожье - Шарм-эль-Шейх (Египет)" авиакомпании SkyUp с вылетом в 02:05, рейс PS086 "Запорожье - Борисполь" "Международных авиалиний Украины" с вылетом в 6:45, рейс TK1480 "Запорожье - Стамбул (Турция)" Turkish Airlines с вылетом в 09:40.

Также отменен рейс TK1469 "Стамбул (Турция) - Запорожье" Turkish Airlines с вылетом в 8:45.

Задерживаются рейсы M9317 "Запорожье - Минск (Беларусь)" с вылетом в 6:45, M9201 "Запорожье - Киев" с вылетом в 7:20 (оба - авиакомпании "Мотор Сич"), PQ 182 "Запорожье - Борисполь" с вылетом в 19:00 и PQ 7152 "Шарм-эль-Шейх (Египет) - Запорожье" с вылетом в 18:00 (оба - авиакомпании SkyUp) .

Как сообщали Українськi Новини, опасный туман накрыл Киев вечером во вторник, спасатели объявили желтый уровень опасности.

Тем временем ледяной циклон идет в Украину со снегом и сильными ветрами: синоптик дала прогноз на неделю. Также в Украину идут антициклон Sarena и атмосферный фронт: синоптик предупредила о резкой смене погоды.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на весь декабрь.