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Круглый стол: "Банки из будущего: как изменится банковский бизнес в цифровую эпоху"

11 декабря 2019, среда, 09:35 400
Финансы 2019-12-11T10:45:02+02:00
Українські Новини
В ноябре денежная база увеличилась почти на 5 миллиардов

В ноябре денежная база увеличилась почти на 5 миллиардов

Таня Войтюк
Гривна, денежная база, Денежная масса, НБУ
Гривна. Фото: НБУ
Гривна. Фото: НБУ

Тем временем как НБУ изменил порядок использования банковских карточек и приложений, в ноябре денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги увеличилась на 1,1% до 446,715 млрд гривен.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

При этом с начала года денежная база выросла на 2,5% с 435,798 млрд гривен.

Денежная масса в ноябре сохранилась на уровне октября 1 331,786 млрд гривен, с начала года - увеличилась на 4,2% с 1 277,6 млрд гривен.

Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в ноябре увеличился на 0,6% до 359,460 млрд гривен.

С начала года объем наличных сократился на 1,1% с 363,629 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году денежная база выросла на 9,2% с 399,1 млрд гривен, а денежная масса выросла на 5,6% с 1 208,859 млрд гривен.

В 2017 году денежная база выросла на 4,6% с 381,6 млрд гривен, а денежная масса увеличилась на 9,6% с 1 102,7 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, денежная база за октябрь увеличилась почти на миллиард гривен, с 441,010 млрд гривен по состоянию на 1 сентября до 441,847 млрд гривен по состоянию на 1 ноября.

Напомним, Верховная Рада ввела единую отчетность по единому социальному взносу и налогу на доходы физических лиц с 1 января 2021 года.

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