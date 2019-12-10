Тепло до +9, но местами со снегом: прогноз погоды на среду

11 декабря в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1…+3 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2…+3 градуса. В Карпатах ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем небольшой дождь, температура ночью 0…-5 градусов, днем +2…-3 градуса. В Моршине без существенных осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем 0…+2 градуса. В Трускавце без существенных осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем 0…+2 градуса. В Сваляве небольшой дождь, температура ночью 0…+2 градуса, днем +2…+4 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1…+5 градусов.

В центре Украины облачно, без существенных осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2…+5 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2…+5 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1…+6 градусов; в Одесской области днем до +9 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +4…+9 градусов. В Ялте без существенных осадков. Температура ночью +2…+4 градуса, днем +5…+7 градусов.

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозам синоптиков наступающая зима будет с рекордными морозами, снегопадами, но в целом довольно теплой.

Тем временем ледяной циклон идет в Украину со снегом и сильными ветрами: синоптик дала прогноз на неделю. Также в Украину идут антициклон Sarena и атмосферный фронт: синоптик предупредила о резкой смене погоды.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на весь декабрь.