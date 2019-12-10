"Нафтогаз" знизив ціну на газ для українців на 13%

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" знизила на грудень ціну на природний газ для населення на умовах положення про накладення спеціальних зобов'язань (ПСО) на 12,69%, або на 622 гривень/тис. куб. м до 4 277 гривень/тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування).

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

"У грудні ціна на газ для споживачів, які купують газ на умовах ПСО становитиме 4 277 гривень/тис. куб. м. Це на 13% нижче рівня регульованої ціни, яка діяла в листопаді", - йдеться в ньому.

Зазначається, що незважаючи на те, що за результатами біржових торгів ринкова ціна на газ на українському ринку останній місяць не знижувалася, регульована ціна в грудні знизилася відповідно з заявленою вартістю розмитненого в листопаді газу.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" підвищив на листопад ціну на газ для населення на умовах ПСО на 14,6%, або на 622,24 гривень/тис. куб. м до 4 899 гривень/тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування).

У червні Кабінет Міністрів змінив методику формування цін на газ для населення.

Раніше "Нафтогаз" заявив про можливе збільшення ціни на природний газ в 2 рази на початку 2020 року у разі припинення транзиту російського газу через територію України в Європу.

Тим часом прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна не веде прямі переговори про закупівлі газу у РФ.

Також Путін заявляв про готовність знизити ціни на газ для України.