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10 грудня 2019, вівторок, 13:38 56
Економіка 2019-12-10T14:01:22+02:00
Українські Новини
"Нафтогаз" знизив ціну на газ для українців на 13%

"Нафтогаз" знизив ціну на газ для українців на 13%

Ярина Вацяк
Нові платіжки, Нафтогаз, Ціни на газ

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" знизила на грудень ціну на природний газ для населення на умовах положення про накладення спеціальних зобов'язань (ПСО) на 12,69%, або на 622 гривень/тис. куб. м до 4 277 гривень/тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування).

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

"У грудні ціна на газ для споживачів, які купують газ на умовах ПСО становитиме 4 277 гривень/тис. куб. м. Це на 13% нижче рівня регульованої ціни, яка діяла в листопаді", - йдеться в ньому.

Зазначається, що незважаючи на те, що за результатами біржових торгів ринкова ціна на газ на українському ринку останній місяць не знижувалася, регульована ціна в грудні знизилася відповідно з заявленою вартістю розмитненого в листопаді газу.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" підвищив на листопад ціну на газ для населення на умовах ПСО на 14,6%, або на 622,24 гривень/тис. куб. м до 4 899 гривень/тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування).

У червні Кабінет Міністрів змінив методику формування цін на газ для населення.

Раніше "Нафтогаз" заявив про можливе збільшення ціни на природний газ в 2 рази на початку 2020 року у разі припинення транзиту російського газу через територію України в Європу.

Тим часом прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна не веде прямі переговори про закупівлі газу у РФ.

Також Путін заявляв про готовність знизити ціни на газ для України.

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