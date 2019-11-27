Гончарук заявил, что Украина не ведет прямые переговоры о закупках газа у РФ

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что никаких отдельных переговоров о прямых закупках российского газа не ведется.

Об этом он сообщил в ходе брифинга 27 ноября, передают Українські Новини.

"Не существует каких-то отдельных переговоров о покупке газа у Российской Федерации, существуют переговоры о продолжении транзита газа из России в Европейский Союз через Украину", - сказал он.

Гончарук отметил, что позиция Украины в данных переговорах заключается в том, чтобы контракт был заключен по европейским правилам и чтобы контракт был долгосрочным.

Как сообщали Українські Новини, Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" выиграл апелляцию по иску компании "Газпрома" об исполнении решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма. Витренко сообщил, что суд обязал "Газпром" компенсировать "Нефтегазу" расходы на судебный процесс в размере 1,02 млн евро и 1,65 млн гривен из которых 1 млн гривен составили юридические расходы.

Тем временем "Нефтегаз" готов рассмотреть выплату "Газпромом" 3 млрд долларов по результатам двух арбитражных производств в Стокгольмском арбитраже газом.

А Оржель заявил, что "Газпром" сделал неприемлемое предложение Украине по транзиту газа.

Ранее в "Нефтегазе" подтвердили предложение о продлении контракта от "Газпрома".