Путин заявил о готовности снизить цены на газ для Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова снизить цены на поставку в Украину газа, а также готова к переговорам о его транзите, призвав обнулить судебные претензии между "Газпромом" и "Нефтегазом". Об этом Путин заявил на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передают РИА Новости.

Так, Путин заявил, что Россия готова к началу "конструктивной работы" по этим направлениям.

Также Путин упомянул об оценке трехсторонних переговоров по транзиту газа некоторыми чиновниками Еврокомиссии, вероятно имея ввиду ее вице-президента Шефчовича.

"Мы знаем оценки некоторых чиновников Евросоюза, Еврокомиссии по поводу того, как прошли эти переговоры. Наши оценки расходятся. Мы считаем, что они были конструктивными, причем со всех сторон", - сообщин он.

Путин также призвал к обнулению судебных претензий между "Газпромом" и "Нефтегазом" Украины, связанных с урегулированием проблемы долга и подписанием контрактов на транзит и поставку газа.

"Надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования со всех сторон. Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа в Украину. Причём со значительным снижением цены - в отличие от той, по которой потребители российского газа получают в Украине сегодня", - сказал Путин.

Путин также назвал абсурдными претензии Антимонопольного комитета Украины к "Газпрому" на $7 млрд.

"Что касается переговоров в Брюсселе, которые прошли позавчера. Мы знаем оценки некоторых чиновников ЕС по поводу того, как прошли эти переговоры. Наши оценки расходятся. Мы считаем их конструктивными, причём со всех сторон, включая и наших украинских партнеров. Вопрос исключительно в сфере споров арбитражного характера, на наш взгляд, абсолютно абсурден, когда, например, $7 млрд пытаются предъявить через украинские суды за то, что он (Газпром) занимает монопольное место на транзитном рынке Украины. Хотя "Газпром" ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Но это просто абсурд", - сказал Путин.

Как сообщали Українські Новини, Коболев заявлял, что "Газпром" может начать поставки газа в Украину с 2020.

Тем временем "Нефтегаз" уверен в победе над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.