Цена на газ может увеличиться в два раза в случае прекращения транзита, - Коболев

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" заявила о возможном увеличении цены на природный газ в 2 раза в начале 2020 года в случае прекращения транзита российского газа через территорию Украины в Европу.

Об этом сообщил председатель правления "Нефтегаза" Андрей Коболев в интервью изданию "Лига.Бизнес", передают Українські Новини.



"Это вопрос гипотетический. Кризисные цены спрогнозировать сложно, но думаю, я не ошибусь, если скажу, что цена на первых порах может и удвоиться", - сказал он, отвечая на вопрос, на сколько могут увеличиться цены на газ в случае остановки транзита.



Также Коболев сообщил, что рост цен на газ в Европе будет означать рост цен в Украине.



Как сообщали Українські Новини, президент России Владимир Путин считает экономически неприемлемыми предложенные Украиной условия для нового контракта на транзит природного газа с 1 января 2020 года, при этом в "Нефтегазе" это заявление опровергли.



"Газпром" заявил, что Украина должна начать закупку российского газа для возобновления транзита с 2020.



"Нефтегаз" ждет предложений от российской стороны для отказа от претензий к "Газпрому" на 22 млрд долларов.



В эти 22 млрд долларов входит 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, еще один иск "Нефтегаза" на 12 млрд долларов, а также наложенный Антимонопольным комитетом на "Газпром" штраф в размере 7 млрд долларов.

Ранее Украина на трехсторонних переговорах намеревалась договариваться с Евросоюзом и Россией о 10-летнем контракте на транзит природного газа в объемах до 90 млрд куб. м в год.



