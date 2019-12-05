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05 декабря 2019, четверг, 21:33 2423
Общество 2019-12-05T21:34:40+02:00
Українські Новини
Цена на газ может увеличиться в два раза в случае прекращения транзита, - Коболев

Цена на газ может увеличиться в два раза в случае прекращения транзита, - Коболев

Валерия Назаренко
НАК
В России рассматривают возможность выплаты $3 млрд долга газом
В России рассматривают возможность выплаты $3 млрд долга газом

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" заявила о возможном увеличении цены на природный газ в 2 раза в начале 2020 года в случае прекращения транзита российского газа через территорию Украины в Европу.

Об этом сообщил председатель правления "Нефтегаза" Андрей Коболев в интервью изданию "Лига.Бизнес", передают Українські Новини.

"Это вопрос гипотетический. Кризисные цены спрогнозировать сложно, но думаю, я не ошибусь, если скажу, что цена на первых порах может и удвоиться", - сказал он, отвечая на вопрос, на сколько могут увеличиться цены на газ в случае остановки транзита.

Также Коболев сообщил, что рост цен на газ в Европе будет означать рост цен в Украине.

Как сообщали Українські Новини, президент России Владимир Путин считает экономически неприемлемыми предложенные Украиной условия для нового контракта на транзит природного газа с 1 января 2020 года, при этом в "Нефтегазе" это заявление опровергли.

"Газпром" заявил, что Украина должна начать закупку российского газа для возобновления транзита с 2020.

"Нефтегаз" ждет предложений от российской стороны для отказа от претензий к "Газпрому" на 22 млрд долларов.

В эти 22 млрд долларов входит 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, еще один иск "Нефтегаза" на 12 млрд долларов, а также наложенный Антимонопольным комитетом на "Газпром" штраф в размере 7 млрд долларов.
Ранее Украина на трехсторонних переговорах намеревалась договариваться с Евросоюзом и Россией о 10-летнем контракте на транзит природного газа в объемах до 90 млрд куб. м в год.

Больше новостей о: НАК "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев Транзит газа Цена на газ

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