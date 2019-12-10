Разумков назвал "нормандскую встречу" сдвигом с мертвой точки

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает "нормандскую встречу" (Украина, Россия, Германия, Франция) 9 декабря сдвигом с мертвой точки.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українські Новини.

"Это только первый шаг. Важный, но первый шаг, который сдвинул с мертвой точки этот процесс, который на протяжении уже нескольких лет находился в состоянии комы", - сказал Разумков.

Спикер считает, что "нормандский формат" позволит вернуть неподконтрольные территории, а Президент Владимир Зеленский на переговорах 9 декабря не отходил от ключевых позиций.

"Президент, как и обещал, придерживался ключевой позиции - это отстаивание интересов украинского государства. Даже те, кто занимал политическую, а не государственную позицию с этим согласились", - подчеркнул политик.

Как сообщали Українські Новини, лидеры "нормандского формата" договорились об обмене между Украиной и Россией удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех" до 2020 года.

Лидеры "нормандского формата" намерены провести следующую встречу через 4 месяца. Зеленский и Путин разошлись в решении передачи контроля над границей с Россией на Донбассе.