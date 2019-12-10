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  • Бужанський зареєстрував законопроект про скасування закону про держмову за рішенням "Венеціанської комісії"
10 грудня 2019, вівторок, 12:11 16
Політика 2019-12-10T13:45:02+02:00
Українські Новини
Бужанський зареєстрував законопроект про скасування закону про держмову за рішенням "Венеціанської комісії"

Бужанський зареєстрував законопроект про скасування закону про держмову за рішенням "Венеціанської комісії"

Надежда Комендантова
Закон про мову, Венеціанська комісія, Максим Бужанський
Українська мова. Фото: politolog.net
Українська мова. Фото: politolog.net

Депутат "Слуги народу" Максим Бужанський зареєстрував законопроект про скасування закону про державну мову за рішенням "Венеціанської комісії", яка раніше рекомендувала Україні переглянути закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" для уникнення напруженості в суспільстві.

Про це він написав на сторінці у Facebook.

"Вніс до парламенту законопроект про визнання Закону про Державну мову таким, що втратив силу. Про скасування закону про мову, якщо комусь так зрозуміліше. На базі нововиявлених обставин, зважаючи на рішення Венеціанської Комісії", - повідомив депутат.

На його думку, нічого спільного з захистом і розвитком української мови чинний закон не має.

"Цей закон спрямований на дискримінацію носіїв інших мов, насамперед російської мови", - переконаний Бужанський.

Також він вважає, що зазначений закон завдає шкоди Україні, "виштовхуючи наших громадян з нашого інформаційного поля в чуже. ... вбиває і принижує нашу україномовну літературу, ставлячи її в неконкурентне становище і не даючи їй рости. Це закон для тих, хто не хоче бачити Україну сильною, сучасною, багатонаціональною державою".

На думку Бужанського, скасування закону про мову в чинній редакції відкриє можливість для написання нового документа. Він також закликає до широкої дискусії на цю тему жителів Сходу і Заходу України, націоналістів, раціоналістів, діячів культури і представників медіа.

Як повідомляли Українські Новини, 27 жовтня "Венеціанська комісія" прибула в Україну з метою вивчення аспектів впровадження закону про забезпечення функціонування української мови як державної.

25 квітня Рада прийняла закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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