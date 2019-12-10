Федоров получил в ноябре в 2 раза больше месячного оклада

Первая заработная плата вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова за ноябрь составила 34 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.Согласно ему, Федорову за ноябрь была начислена зарплата в размере 34 140 гривен, из них должностной оклад составил 15 454 гривны, надбавка за интенсивность труда – 15 454 гривны, командировочные – 3 231 гривна.Сумма удержанных налогов составила 6 657 гривен.Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 27 483 гривны. Как сообщали Українськi Новини,в октябре вице-премьер Федоров получил тройной оклад благодаря надбавкам и премии. Ранее Федоров презентовал бренд цифрового государства и Министерства цифровой трансформации. После чего Федоров заявил, что это его последнее выступление на русском языке. Кроме того, первый месяц в Кабмине Федоров получил премий, надбавок и командировочных в три раза больше оклада. Также Федоров заявлял, что хочет, чтобы госслужбы вели трансляции и влоги вместо пресс-релизов.