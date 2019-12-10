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10 декабря 2019, вторник, 06:55 911 Документ
Политика 2019-12-10T08:15:01+02:00
Українські Новини
Федоров получил в ноябре в 2 раза больше месячного оклада

Федоров получил в ноябре в 2 раза больше месячного оклада

Елизавета Кесельман
зарплаты чиновников, Зарплаты депутатов, Михаил Федоров
Михаил Федоров. Фото: пресс-служба
Михаил Федоров. Фото: пресс-служба

Первая заработная плата вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова за ноябрь составила 34 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Согласно ему, Федорову за ноябрь была начислена зарплата в размере 34 140 гривен, из них должностной оклад составил 15 454 гривны, надбавка за интенсивность труда – 15 454 гривны, командировочные – 3 231 гривна.
Сумма удержанных налогов составила 6 657 гривен.Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 27 483 гривны.


Как сообщали Українськi Новини,в октябре вице-премьер Федоров получил тройной оклад благодаря надбавкам и премии.

Ранее Федоров презентовал бренд цифрового государства и Министерства цифровой трансформации. После чего Федоров заявил, что это его последнее выступление на русском языке.

Кроме того, первый месяц в Кабмине Федоров получил премий, надбавок и командировочных в три раза больше оклада.

Также  Федоров заявлял, что хочет, чтобы госслужбы вели трансляции и влоги вместо пресс-релизов.

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