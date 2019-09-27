Это мое последнее официальное выступление на русском языке, - министр цифровой трансформации Федоров

Вице-премьер-министр, министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров на презентации бренда цифрового государства и Министерства цифровой трансформации в пятницу заявил, что это его последнее выступление на русском языке, передают Українські Новини.

"Я хотел сказать, что мы все будем давать в штангу (допускать ошибки), у нас точно что-то будет где-то не получаться, но для того, чтобы делать трансформации, нужно быть смелыми и мы готовы взять ответственность на себя. И я официально заявляю, что это мое последнее официальное выступление на русском языке", - сказал Михаил Федоров на презентации бренда цифрового государства и Министерства цифровой трансформации в пятницу.

При этом из присутствующих на мероприятии представителей власти только председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выступал на украинском языке.

Вице-премьер выступал на русском языке.

Как сообщали Українські Новини, Министерство цифровой трансформации презентовало бренд цифрового государства "Дія".

Также вице-премьер Федоров отметил высокотехнологичность нового Главы налоговой.