Это мое последнее официальное выступление на русском языке, - министр цифровой трансформации Федоров

Вице-премьер-министр, министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров на презентации бренда цифрового государства и Министерства цифровой трансформации в пятницу заявил, что это его последнее выступление на русском языке, передают Українські Новини.\r\n"Я хотел сказать, что мы все будем давать в штангу (допускать ошибки), у нас точно что-то будет где-то не получаться, но для того, чтобы делать трансформации, нужно быть смелыми и мы готовы взять ответственность на себя. И я официально заявляю, что это мое последнее официальное выступление на русском языке", - сказал Михаил Федоров на презентации бренда цифрового государства и Министерства цифровой трансформации в пятницу.\r\nПри этом из присутствующих на мероприятии представителей власти только председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выступал на украинском языке.\r\nВице-премьер выступал на русском языке.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Министерство цифровой трансформации презентовало бренд цифрового государства "Дія".\r\nТакже вице-премьер Федоров отметил высокотехнологичность нового Главы налоговой.