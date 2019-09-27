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  • Это мое последнее официальное выступление на русском языке, - министр цифровой трансформации Федоров
27 сентября 2019, пятница, 18:03 5
Политика 2019-09-27T18:03:08+03:00
Українські Новини
Это мое последнее официальное выступление на русском языке, - министр цифровой трансформации Федоров

Это мое последнее официальное выступление на русском языке, - министр цифровой трансформации Федоров

Михаил Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991
Михаил Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991

Вице-премьер-министр, министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров на презентации бренда цифрового государства и Министерства цифровой трансформации в пятницу заявил, что это его последнее выступление на русском языке, передают Українські Новини.

"Я хотел сказать, что мы все будем давать в штангу (допускать ошибки), у нас точно что-то будет где-то не получаться, но для того, чтобы делать трансформации, нужно быть смелыми и мы готовы взять ответственность на себя. И я официально заявляю, что это мое последнее официальное выступление на русском языке", - сказал Михаил Федоров на презентации бренда цифрового государства и Министерства цифровой трансформации в пятницу.

При этом из присутствующих на мероприятии представителей власти только председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выступал на украинском языке.

Вице-премьер выступал на русском языке.

Как сообщали Українські Новини, Министерство цифровой трансформации презентовало бренд цифрового государства "Дія".

Также вице-премьер Федоров отметил высокотехнологичность нового Главы налоговой.

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