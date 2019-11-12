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12 ноября 2019, вторник, 06:15 11 Документ
Кабмин 2019-11-12T06:15:01+02:00
Українські Новини
Вице-премьер Федоров получил тройной оклад благодаря надбавкам и премии

Вице-премьер Федоров получил тройной оклад благодаря надбавкам и премии

Кабмин, Зарплаты, зарплаты чиновников, Михаил Федоров
Михаил Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991
Михаил Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991

Первая заработная плата вице-премьер-министра, министра по вопросам цифровой трансформации Михаила Федорова за октябрь составила 51 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Согласно ему, Федорову была начислена зарплата за октябрь в 51 000 гривен, из них должностной оклад составил 17 000 гривен, надбавка за интенсивность труда – 17 000 гривен, премия – 17 000 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 9 945 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 41 055 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, вице-премьер Федоров хочет, чтобы госслужбы вели трансляции и влоги вместо пресс-релизов.

Ранее Федоров презентовал бренд цифрового государства и Министерства цифровой трансформации. После чего Федоров заявил, что это его последнее выступление на русском языке.

Также в первый месяц в Кабмине Федоров получил премий, надбавок и командировочных в три раза больше оклада.

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