В первый месяц в Кабмине Федоров получил премий, надбавок и командировочных в три раза больше оклада

Первая заработная плата вице-премьер-министра, министра по вопросам цифровой трансформации Михаила Федорова за сентябрь составила 52,6 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Согласно ему, Федорову было начислено за сентябрь 52 628 гривен, из них должностной оклад составил 16 195 гривен, надбавка за интенсивность труда – 16 195 гривен, премия – 15 380 гривен, командировочные – 4 857 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 10 262 гривны.

Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 42 366 гривен.

Как сообщали Украiнськi Новини, Верховная рада назначила вице-премьер-министром по вопросам цифровой трансформации бывшего советника Президента Владимира Зеленского Михаила Федорова, который ранеее выступал за продление санкций против "Вконтакте" и "Одноклассников".

Тем временем первая заработная плата вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы за сентябрь составила 48,5 тыс. гривен.

